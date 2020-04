Spar i Vandemoortele dostarczają świeże wypieki medykom i mundurowym

Wypieki otrzymują pracownicy: Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu, Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego UM w Poznaniu, Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie oraz Pogotowia Opiekuńczego nr 2 im. Józefa Czesława Babickiego w Warszawie.

- Stawiamy na wzajemną pomoc, współpracę, wyrozumiałość i odpowiedzialność. W obliczu tego poważnego wyzwania, jakim jest pandemia koronawirusa musimy wszyscy wykazywać się niezwykłą dojrzałością i troską o nas samych, jak i o innych. Wraz z firmą Vandemoortele postanowiliśmy znaleźć kolejny sposób na wsparcie bardzo ciężko pracujących załóg szpitali, ale też pogotowia opiekuńczego i straży pożarnej. Wiemy, że nie mają oni teraz czasu, by stać w kolejkach po świeże pieczywo czy słodkości, dlatego dostarczymy im je my ­– by chociaż w ten sposób podziękować za ich ciężką pracę – powiedział Tomasz Syller, dyrektor zarządzający, członek zarządu Wasz Sklep Spar.

Firma Vandemoortele przekaże także słodkie wypieki gratis pracownikom sklepów, by umilić im chwile przerwy jako wyraz wdzięczności za ich bardzo potrzebną i odpowiedzialną pracę w tym trudnym okresie.

W sklepach sieci w związku z pandemią obowiązuje jeszcze częstsza dezynfekcja stanowisk pracy, kas i terminali. We współpracy ze Spar International zorganizowano import dodatkowych środków higienicznych, m.in.: maseczek na twarz, jednorazowych rękawiczek, plastikowych fartuchów, środków do dezynfekcji i mydeł. Sieć zamówiła także specjalne przyłbice na twarz, które są dystrybuowane do zespołów pracujących w sklepach. Odbywają się szkolenia w zakresie procedur, wprowadzono także rotacyjne zmiany załogi sklepów oraz skrócenie godzin pracy.

Sieć handlowa rozpoczęła także montaż barier ochronnych wykonanych z płyt pleksi dla zwiększenia bezpieczeństwa pracowników sklepów oraz klientów. Osłony – dostarczane do sklepów w ramach zaopatrzenia z magazynu centralnego – zostaną wdrożone nie tylko na stanowiskach kasjerów, ale także przy stoiskach z wędlinami i serami oraz przy kasach alkoholowych. W sklepach, które przed rebrandingiem działały pod szyldem Piotra i Pawła – z uwagi na ich wielkość – bariery ochronne montowane są przy 3 kasach głównych, przy stoisku informacyjnym i punkcie monopolowym oraz przy cukierni. Obok lad z wędlinami i serami na podłodze zaznaczone są miejsca, w których stanąć może obsługiwany klient – tak, aby oddzielała go od pracownika sklepu osłona z pleksi.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.