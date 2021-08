Spar: Mamy istotną przewagę nad innymi sieciami handlowymi

Spar ma nad innymi sieciami handlowymi istotną przewagę, jaką jest możliwość prowadzenia sklepu w wielu formatach, dostosowanych do tego, aby zaspokajać różne potrzeby zakupowe konsumentów - z Tomaszem Syllerem, członkiem zarządu Wasz Sklep Spar rozmawia Olimpia Wolf.

Tomasz Syller, członek zarządu Wasz Sklep Spar. Fot. materiały prasowe/shutterstock

W poniższym tekście rozmawiamy o rozwoju sieci Spar oraz o pokonywaniu przeciwności, jakie przynosi pandemia.

Olimpia Wolf: Jaką strategię realizuje obecnie sieć Spar w Polsce i na ile pandemia koronowirusa ma na nią wpływ?

Tomasz Syller: Pandemia nie wpłynęła na naszą długofalową strategię rozwoju na polskim rynku i nadal realizujemy nasze ambitne plany. Szansa na wzrost rynku jest ogromna, dlatego nieustannie pracujemy nad rozwojem sieci Spar w Polsce. Skupiamy się na dwóch obszarach, a mianowicie na rozwoju organicznym opartym na współpracy z naszymi obecnymi partnerami oraz nowych możliwościach biznesowych.

Wcześniej byliśmy obecni w Polsce głównie na południu kraju. Przejęliśmy aktywa po sieci Piotr i Paweł między innymi po to, żeby zaistnieć w centrum i na północy kraju. Będziemy rozwijać sieć w całym kraju. Możemy otwierać działające z sukcesami placówki praktycznie w każdej lokalizacji. Nie będziemy prowadzić ekspansji wyłącznie w dużych miastach, skupimy się także na mniejszych miastach i wsiach. Nawet niewielkie miejscowości są w stanie przyjąć nie jeden, lecz dwa sklepy Spar. Jest to możliwe, gdyż mamy nad innymi sieciami handlowymi istotną przewagę, jaką jest możliwość prowadzenia sklepu w wielu formatach, dostosowanych do tego, aby zaspokajać różne potrzeby zakupowe konsumentów. To mogą być placówki convenience Spar Express, jak i supermakety czy Eurospar, a także sklepy alkoholowe. Dlatego jesteśmy otwarci na wszystkie możliwości. Nie będziemy koncentrować się na żadnym konkretnym rynku. Oferta naszej sieci jest na tyle elastyczna, że odnajdziemy się w każdym regionie.

Jak wyglądał rozwój sieci sklepów w pierwszym półroczu 2021 roku?

Pierwsze półrocze było trudne dla całej gospodarki – zamknięto centra handlowe, co miało istotny wpływ na sklepy Eurospar zlokalizowane w takich obiektach. Część naszych sklepów w Polsce to właśnie placówki w galeriach handlowych. Prowadziliśmy ważne negocjacje z zarządcami centrów handlowych – w niektórych lokalizacjach udało nam się obniżyć czynsz, w innych nie, ale wciąż się staramy, bo konieczne jest ich dostosowanie do realiów, do zmian preferencji konsumentów w zakresie chęci odwiedzin centrów handlowych. Bardzo zależy nam na partnerskich, równych relacjach z wynajmującymi. Umowy muszą uwzględniać interesy obu stron i mieć równy charakter. To najważniejszy element, warunkujący przyszłą współpracę – bo to on pokazuje, jak ta relacja będzie się rozwijać.

Lockdowny spowolniły rozwój naszej grupy, ale nie zmieniły strategii firmy. Wiemy, dokąd zmierzamy. Choć w trakcie pandemii wyraźnie zmniejszyła się liczba klientów odwiedzających sklepy, to zarazem zwiększył się koszyk zakupowy, co jest pocieszające.

Systematycznie dołączamy nowe placówki do sieci – nasi partnerzy detaliczni doceniają sprawdzony koncept handlowy oparty o międzynarodowe doświadczenia grupy, ogólnopolski marketing, pakiet szkoleń, doradztwo operacyjne kierownika regionalnego, logistykę opartą o własne magazyny logistyczne, dostęp do kompleksowego asortymentu towarów oraz produkty marki własnej. Jestem przekonany, że strategia rozwoju zakładająca 50 nowych placówek rocznie, począwszy od 2022 roku, będzie zrealizowana z nawiązką.

Koronawirus zmienił również oczekiwania konsumentów co do bezpieczeństwa i środków ochrony w sklepach. To najważniejsze kryteria, jakie musi spełniać obecnie każda placówka handlowa. Nie wpłynął istotnie na poziom czy oczekiwania automatyzacji w sklepach – chociaż ten proces powoli postępuje w całym handlu. Nie oczekujemy jednak rewolucji w tym obszarze. A zatem dla sklepów bardzo ważne jest wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego. Środki ochronne i dezynfekcje w długim terminie wywołają przyzwyczajenie zarówno pracowników, jak i klientów – a to będzie korzystne także wobec innych wirusów czy bakterii, z którymi stykamy się na co dzień. Dlatego ogromną wagę przykładamy do tego aspektu w każdym naszym sklepie. Bardzo rygorystycznie pilnujemy stosowania środków ochrony osobistej zarówno przez pracowników, jak i klientów.

Wsłuchujemy się i mocno angażujemy w potrzeby naszych klientów, dlatego szybko zidentyfikowaliśmy zmiany, jakich oczekiwali od początku pandemii. Błyskawicznie wprowadziliśmy kilka nowych kanałów sprzedaży. Chodzi o bezpośredni odbiór w sklepie zakupów dokonywanych online lub za pomocą listy zakupów pozostawionej w sklepie. Rozbudowaliśmy też sklep internetowy oraz jego ofertę. Testujemy współpracę z Everli – platformą specjalizującą się w dostarczaniu zakupów do domu. Usługa jest obecnie dostępna w Poznaniu i Warszawie. Dodatkowo, oferujemy dostawę poprzez aplikację Wolt.

Co pomagało, a co utrudniało funkcjonowanie Państwa sieci w pierwszym półroczu 2021 roku?

Najgorsze były kwestie związane z funkcjonowaniem w galeriach handlowych, które były zamknięte, a handel w sklepach spożywczych w takich obiektach praktycznie nie istniał. Niestety, ani rząd ani sami wynajmujący przez te wszystkie miesiące nie rozwiązali tego problemu legislacyjnie.

Pozostałe placówki działały w zasadzie normalnie – oczywiście stosując wszystkie obostrzenia i reżim sanitarny. Klienci bardzo dobrze poradzili sobie z tymi wymogami i potrafili dostosować do nich swoje potrzeby. Zwiększyli zakupy w sklepach lokalnych, blisko domu i zaczęli zwracać jeszcze większą uwagę na jakość produktów. To akurat mocne strony naszej sieci. Bardzo trudny test musieli zdać nasi partnerzy detaliczni, którzy szybko musieli reagować na nowe wytyczne rządowe.

Przeprowadziliśmy także kilka udanych akcji promocyjnych, które były dobrze przyjęte przez naszych klientów – na Wielkanoc „Wielka Moc Świątecznych zakupów”, na wiosnę „Wiosenne smaki w Spar”, a wcześniej „Kupuj polskie w Spar. Wybierz jakość” – gdzie promowaliśmy wyroby polskich producentów w atrakcyjnych cenach. W ten sposób budowaliśmy nasze przewagi rynkowe, ale też odpowiadaliśmy na potrzeby konsumentów.