Spar mocno inwestuje w markę własną

Spar w Polsce wprowadzi w tym roku do oferty 70 ze 100 pozycji marki własnej Spar N°1 Value.

Data: 12-10-2021, 10:32

Spar rozwija markę własną. Fot. josefkubes / Shutterstock.com

Spar rozwija markę własną

Sieć rozszerza asortyment marki własnej Spar N°1 Value do 100 indeksów. W jego skład wchodzi między innymi karma dla zwierząt domowych, chusteczki do użytku domowego, do rąk i dla niemowląt oraz papier toaletowy. Wzrost udziału marki własnej Spar w sprzedaży w Polsce przekracza rokrocznie 22%, również w roku bieżącym.

Spar w Polsce wprowadzi w tym roku do oferty 70 ze 100 pozycji marki własnej SPAR N°1 Value. Obecnie sieć oferuje w naszym kraju ponad 450 produktów pod własną marką, z czego 20% to produkty eksportowe – w tym wina z RPA i Włoch.



- Każdy produkt w ramach marki Spar N°1 Value został wybrany zgodnie z rygorystyczną gwarancją jakości i normami. Wszystkie produkty pochodzą z Europy, większość jest produkowana w Polsce, a odważne kolorowe opakowania wyróżniają się na półkach. Oferta jest konkurencyjna cenowo, ale jakość jest dla nas najważniejsza, dlatego zawsze jest priorytetem w wyborze danego produktu - informuje sieć.

Spar wzmacnia siłę sieci

– Inwestycje w asortyment wzmacniają siłę całej sieci w regionie. W ramach naszej współpracy ze Spar International produkty marki własnej są dostępne dla wszystkich partnerów detalicznych w naszym centrum logistycznym w Starych Gnatowicach pod Warszawą – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu Wasz Sklep Spar.

– Klienci w placówkach mogą kupić polskie produkty pod marką własną SPAR, których asortyment jest wciąż rozwijany. Sieć rośnie w całej Polsce i systematycznie koncentrujemy się na najwyższej jakości, konkurencyjnych cenach i asortymencie marki własnej dopasowanym do wymagań konsumentów – dodaje.

The SPAR Group Ltd. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu w RPA. W latach 60. firma stała się wyłącznym master franczyzodawcą SPAR w Republice Południowej Afryki. Obecnie The SPAR Group Ltd. działa również w 5 innych krajach afrykańskich. Firma działa również w Irlandii, południowo-zachodniej Anglii, Szwajcarii i na Sri Lance. W Polsce działa 230 sklepów pod logo SPAR.