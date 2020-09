Spar otwiera sklep w Grodzisku Mazowieckim

Spar umożliwi też klientom z Grodzicka Mazowieckiego skorzystanie z usługi zakupów online na stronie www.e-spar.com.pl z dowozem do domu. Ponadto na parkingu placówki znajdą się specjalne miejsca dedykowane usłudze Spar Drive – gdzie następuje odbiór zamówionego przez internet zamówienia wprost do bagażnika samochodu. Nowa placówka pod szyldem Spar powstaje w wyniku procesu rebrandingu sieci delikatesów Piotr i Paweł.

– Bardzo mocno angażujemy się w polski rynek handlowy – dlatego cieszymy się ze współpracy z Retail Park Newbridge i otwarcia już wkrótce nowej placówki, tym razem w Grodzisku Mazowieckim. Mieszkańcy Grodziska to klienci świadomi, oczekujący produktów dobrej jakości i chętnie kupujący w dobrze zaopatrzonych sklepach – spełnimy wszystkie ich wymagania. Jesteśmy przekonani, że nasz nowy sklep będzie bezpiecznym i wygodnym miejscem na zakupy dla pobliskich mieszkańców. Jako Spar chcemy być jak najbliżej lokalnych społeczności, w których działamy – powiedział Rob Philipson, członek zarządu SPAR Group.

– Nowy operator spożywczy nie tylko odświeży i urozmaici ten segment naszej oferty, ale przede wszystkim umocni cały tenant-mix. Jesteśmy przekonani, że sklep w krótkim czasie stanie się ulubioną destynacją zakupową mieszkańców Grodziska Mazowieckiego i okolic. Sklepy Spar to supermarkety dopasowane do lokalnych społeczności. Każde otwarcie poprzedzają dokładne analizy potrzeb klientów, co gwarantuje dopasowanie asortymentu do rynku. Takie podejście współgra z filozofią parków handlowych Newbridge – mówi Joanna Bieniek, leasing manager Newbridge.

W ofercie sklepu będzie można znaleźć zarówno produkty marki własnej sieci, jak również znanych marek. Asortyment obejmie m.in.: artykuły spożywcze, pieczywo, nabiał, produkty świeże, warzywa i owoce, mięsa i wędliny, ryby, napoje, a także zabawki, artykuły dziecięce, chemię, artykuły przemysłowe i dla zwierząt. W ofercie nie zabraknie także produktów bio i eko.