SPAR otwiera strefę drogerii Vica w kolejnym sklepie

Polacy wydają na kosmetyki średnio do 100 zł w miesiącu. Głównie kupują je w Rossmannie i Biedronce (badanie)

“Ekspozycje polskiej sieci drogerii Vica są świetnym uzupełnieniem asortymentu i elementem dostosowania do wysokich standardów sieci SPAR placówek Piotr i Paweł, które przechodzą rebranding. Dwie lokacje pilotażowe stref Vica w Poznaniu i Warszawie pozwolą nam zaobserwować potrzeby naszych klientów i zbadać ich zadowolenie z oferty produktów. Zakładamy, że Shop in Shop tej marki może pojawić się nawet w 45 sklepach SPAR. Wdrażamy ekspozycje także innych partnerów w naszych sklepach Nie zwalniamy tempa i planujemy kolejne wdrożenia ekspozycji Shop in Shop także innych partnerów w sklepach SPAR, m.in. marki Greno – dostarczającej najwyższej jakości ręczniki, pościele i inne tekstylia domowe – w następnych 21 sklepach” – podkreślił Rob Philipson, członek zarządu SPAR Group.

Proces rebrandingu sklepów Piotr i Paweł rozłożony jest na cały 2020 rok, aby zapewnić sprawność jego przebiegu. SPAR dokładnie analizuje potrzeby i oczekiwania klientów sklepów w danej lokalizacji. Spółka zakłada dysponowanie 400 sklepami w ciągu 5 lat w Polsce – na bazie placówek Piotr i Paweł, a także w oparciu o nowe umowy z niezależnymi detalistami.