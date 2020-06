Spar Polska osiągnęła w 2019 roku prawie 166 mln euro obrotów

Sieć Spar w Polsce zakończyła rok 2019 posiadając 153 sklepy generujące obrót w wysokości 165,83 mln euro, czyli ok. 729,6 mln zł. To znacznie mniej niż sieć Piotr i Paweł, która przed restrukturyzacją generowała ok. 2 mld zł rocznie.