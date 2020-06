Spar pomógł podopiecznym Domu Dziecka nr 3 w Poznaniu

Placówka sygnalizuje, że jest to duże wsparcie dla podopiecznych, którzy korzystając z ogrodu nie mieli gdzie usiąść. Jest to szczególnie istotne w dobie pandemii – dzieci i młodzież nie mogli opuszczać terenu domu dziecka. Oprócz ławek Spar wspomógł Dom Dziecka zapasem papieru do drukarek, aby można było drukować potrzebne materiały edukacyjne – wszystkie lekcje odbywają się online, a ilość komputerów dostępnych w Domu Dziecka jest ograniczona.

– Czas izolacji jest trudny dla nas wszystkich, ale szczególnie dla dzieci i młodzieży. Podopieczni Domu Dziecka nr 3 w Poznaniu potrzebowali dodatkowego wyposażenia do ogrodu, który jest ich głównym miejscem relaksu i spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu w sytuacji, w której aktualnie się znajdujemy – podkreślił Rob Philipson, członek zarządu Spar Group.

– Wsłuchujemy się w potrzeby i apele lokalnych społeczności, w których działamy – z wielką przyjemnością dołączyliśmy do grona darczyńców, które wsparło Dom Dziecka nr 3 w Poznaniu. Mamy nadzieję, że dni spędzone na słońcu i wśród zieleni drzew będą upływać wszystkim młodym mieszkańcom i pracownikom ośrodka szybciej i przyjemniej. Wiemy też, że placówki opiekuńczo-wychowawcze w dobie nauki on-line nie mają dostatecznej ilości m.in. papieru do drukowania materiałów szkolnych. Przekazane Domowi Dziecka zapasy papieru pomogą pokryć ich zapotrzebowanie do końca roku szkolnego – dodał.

