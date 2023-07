Marka SPAR wprowadziła do oferty produkty na grilla, w tym wiele nowych propozycji marki własnej SPAR.

SPAR poszerza ofertę produktów na grilla i stawia na rozwój marki własnej. / fot. materiały prasowe

SPAR zaprasza na grilla

W kategorii produktów przemysłowych w ofercie marki SPAR na grilla dostępne są folie aluminiowe, tacki, talerze jednorazowe, kubeczki oraz serwetki. Dodatkowo marka SPAR ma w standardowej ofercie szeroki wybór kaszanek i kiełbas na grilla, ogórków kiszonych, a także świeżych warzyw – sałat, pomidorów, etc.

„Przygotowaliśmy nową ofertę produktów marki własnej na lato – to odpowiedź na aktualne potrzeby klientów poszukujących tańszych zamienników swoich ulubionych produktów. Oferta marki własnej SPAR jest zgodna z oczekiwaniami naszych partnerów i klientów. Produkty zostały przygotowane we współpracy z polskimi producentami. To bardzo dobra jakość w nowoczesnych opakowaniach, zgodnych z obecnymi trendami. Dodatkowo marka SPAR oferuje również produkty z importu w ramach grupy – na przykład oliwy, oliwki, kosmetyki, produkty non food czy chemię gospodarczą. Zależy nam na tym, aby klienci mogli dokonywać zakupu produktów SPAR komplementarnie, dlatego nieustannie rozszerzamy ich ofertę. Dobry brykiet to podstawa udanego grillowania, dlatego nie mogło go zabraknąć w ofercie marki SPAR” - podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu sieci SPAR w Polsce.

SPAR stawia na rozwój marki własnej

Niedawno marka SPAR rozszerzyła ofertę napojów o wodę źródlaną, soki oraz musy w tubkach, a także lemoniady marki Fresh to go. W sumie dało to 17 nowych indeksów. Na sezon letni sieć przygotowała również linię lodów i sorbetów pod marką własną SPAR. Oferta objęła 4 indeksy lodów o pojemności 900 ml oraz 4 warianty lodów 1 litr, a także 3 indeksy orzeźwiających sorbetów o pojemności 500 ml.

Marka własna SPAR obejmuje kilka subbrandów: produkty oznaczone logo SPAR, linię dań gotowych oraz napojów Fresh To Go at SPAR, międzynarodową linię ekonomiczną No 1, markę SPAR Natural – oferującą produkty BIO oraz produkty bardzo wysokiej jakości pod marką Prime Select.

Sieć SPAR prowadzi też kampanię promocyjną „Lato ze SPAR”. Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na bogaty asortyment produktów charakterystycznych dla okresu letniego, które są w ofercie SPAR: napojów, lodów, piwa, produktów grillowych – w tym również nowych, atrakcyjnych produktów marki SPAR. Kampania jest widoczna w sklepach, w gazetkach reklamowych, na bilbordach i w social mediach.

Ważnym aspektem konceptu biznesowego sieci SPAR są produkty marki własnej. W jej ofercie jest już kilkaset indeksów.

SPAR dba również o potrzeby klientów, którzy żyją w pośpiechu, ale jednocześnie chcą dobrze się odżywiać, dlatego wprowadził w ubiegłym roku nową markę dań gotowych i napojów Fresh to go at SPAR. Ponadto, w trosce o szczególne potrzeby klientów SPAR, oferta marki własnej została rozszerzona o linię produktów bezglutenowych, w ramach której dostępne są ciastka, biszkopty, makarony i mąki.

