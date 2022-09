Kolejne sklepy dołączyły do sieci Spar – w Kościanie w woj. wielkopolskim oraz Spar Mini w Józefowie pod Warszawą.

Spar poszerza sieć w woj. mazowieckim, fot. materiały prasowe

Nowe sklepy w sieci Spar

W rejonie Kościana jest to drugi sklep sieci – pierwszy działa w Kurzej Górze. Nowy market znajduje się w centrum handlowym MIM przy Al. Kościuszki 16-18 i ma salę sprzedaży o powierzchni 436 m2. Sklep posiada lady obsługi tradycyjnej, nowoczesne stoiska piekarnicze i alkoholowe.

Spar Mini w Józefowie to sąsiedzki sklep na codzienne zakupy. To format, który dedykowany jest lokalizacjom na osiedlach i na terenach wiejskich.

Spar rozwija markę własną

Sieć rozwija swoją markę własną – wprowadziła świeże warzywa oraz dania gotowe i soki pod marką Fresh to go. Łącznie w ofercie jest ponad 600 indeksów marki własnej, a w planach jest rozszerzenie asortymentu do 1000 indeksów.

Dodatkowo 10 indeksów produktów bezglutenowych rozszerzyło ofertę marki własnej. Oferta obejmuje ciastka, biszkopty, makarony i mąki.

The SPAR Group Ltd. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu w RPA. W latach 60. firma stała się wyłącznym master franczyzodawcą SPAR w Republice Południowej Afryki. Obecnie The SPAR Group Ltd. działa również w 5 innych krajach afrykańskich, Irlandii, południowo-zachodniej Anglii, Szwajcarii i na Sri Lance.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl