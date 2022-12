Nowe sklepy SPAR w sieci już zostały otwarte – dwie placówki SPAR Mini w Pilznie (woj. małopolskie) oraz Kożuchowie (woj. lubuskie), a także format SPAR Express przy stacji benzynowej w Bysławiu (woj. kujawsko-pomorskie).

Spar przed końcem roku powiększa swoją sieć, fot. materiały prasowe

Spar Mini w Pilznie i Kożuchowie oraz Spar Express w Bysławiu

SPAR Mini w Pilznie jest zlokalizowany pod adresem Rynek 11 i ma powierzchnię sprzedaży 103 m2. SPAR Mini w Kożuchowie działa przy ul. Piaskowej 3 i ma 65 m2 powierzchni sprzedażowej. SPAR Express w Bysławiu jest zlokalizowany przy ul. Głównej 6A i ma 93 m2 sali sprzedaży.

SPAR Mini to sąsiedzki sklep na szybkie, wygodne i codzienne zakupy. To format, który dedykowany jest lokalizacjom na osiedlach i na terenach wiejskich.

Spar szuka kolejnych lokalizacji

- Jako sieć pracujemy nad rentownością – nie skupiamy się na zarabianiu czy transferowaniu zysków – wręcz przeciwnie, inwestujemy w Polsce, bo widzimy, jak perspektywiczny jest to rynek i jak niezwykle przedsiębiorczy są nasi partnerzy. Jesteśmy wobec nich lojalni i chcemy pracować z nimi przez wiele lat. Tak postrzegamy dobrze zbudowaną i zarządzaną sieć detaliczną. Widzimy, że formaty SPAR Mini i SPAR Express są popularne w mniejszych miejscowościach – głównie ze względu na bliskość i ofertę asortymentową – mówi Wayne Hodson, prezes zarządu sieci SPAR w Polsce.

Sieć handlowa prowadzi także kolejną akcję lojalnościową – tym razem klienci mogą nabyć zestawy noży marki Boretti ze zniżką do 84%. Znaczki otrzymuje się za każde wydane 20 zł, a produkty w promocji można kupować do 7 stycznia 2023 roku lub do wyczerpania zapasów. Wystarczy zebrać 5 znaczków, by móc kupić wybrany nóż z wysokim rabatem.

Spar rozwija markę własną

Sieć rozwija swoją markę własną – sieć wprowadziła świeże warzywa oraz dania gotowe i soki pod marką Fresh to go. Łącznie w ofercie jest ponad 600 indeksów marki własnej, a w planach jest rozszerzenie asortymentu do 1000 indeksów. Dodatkowo 10 indeksów produktów bezglutenowych rozszerzyło ofertę marki własnej. Oferta obejmuje ciastka, biszkopty, makarony i mąki.

The SPAR Group Ltd. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu w RPA. W latach 60. firma stała się wyłącznym master franczyzodawcą SPAR w Republice Południowej Afryki. Obecnie The SPAR Group Ltd. działa również w 5 innych krajach afrykańskich, Irlandii, południowo-zachodniej Anglii, Szwajcarii i na Sri Lance.

