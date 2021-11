SPAR rozczarowany wynikami polskiego oddziału

SPAR Group opublikował wyniki za rok finansowy zakończony 30 września. Działalność w Irlandii i Szwajcarii osiągnęła dobre wyniki. W Polsce nie ma oczekiwanej poprawy finansowej.

Grupa SPAR zawiedziona wynikami polskiego oddziału/fot. shutterstock

Obroty Grupy wzrosły o 2,9% do 127,9 miliarda ZAR (7,31 miliarda euro), co oznacza wzrost o 3,9% przy stałym kursie wymiany walut. W Polsce obroty ukształtowały się na poziomie 2 363.8 mld ZAR, czyli ok. 638,2 mln zł (2 133.4 mld ZAR w 2020 r.) Nasz kraj odpowiada 1.9 % obrotów Grupy.

SPAR Polska „poczynił znaczne postępy” w tym okresie odnotowując wzrost obrotów o 16,2%, jednak poziom lojalności detalistów na południu kraju nie spełnił oczekiwań. We wrześniu zarząd podjął strategiczną decyzję o niesprzedawania zakładu produkcji żywności w Poznaniu, z którego zyski zostały uwzględnione w prognozie dla regionu na 2021 rok - informuje grupa SPAR.

Grupa SPAR poinformowała, że ​​jej polski biznes musiał sprostać „wielu wyzwaniom” w wyniku zawirowań na polskim rynku podczas startu w czasie pandemii COVID-19. W "planie akcji" na polskim rynku znalazły się m.in. zapisy o "rozwiązaniu problemu lojalności", usprawnieniu logistyki, aktywnym poszukiwaniu nowych detalistów, otwarciu 30 proc. więcej sklepów w 2022 r., ofercie typy food to go czy nowych konceptach sklepowych jak TOPS.