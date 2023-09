Liczba sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA wzrosła do 45. Od maja otwarto placówki w Rększowicach, Pilchowicach i Kamyku (woj. śląskie), Częstochowie przy ul. Dębowej, Tarnowie przy ul. Spokojnej, Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Poznańskiej, miejscowości Chojny (woj. wielkopolskie) oraz w Łodzi przy ul. Rzgowskiej. Wszystkie sklepy oferują kawę oraz ciepłe dania, kanapki i zapiekanki w strefie Eat&Go.

Ponadto w Wysogotowie pod Poznaniem uruchomiono na stacji AVIA duży supermarket SPAR czynny całodobowo przez 7 dni w tygodniu, z pełną ofertą gastronomiczną, świeżymi produktami i restauracją. Obiekt jest nie tylko przystosowany do robienia codziennych zakupów, ale także obsługi samochodów ciężarowych.

“W ciągu roku otworzyliśmy ponad 40 nowych placówek SPAR na stacjach AVIA. To średnio jedna na dwa tygodnie. Ostatnio wprowadziliśmy do oferty soki oraz dania gotowe Fresh to go at SPAR, które wpisują się w model biznesowy sklepów funkcjonujących przy stacjach paliw. Nasza strategia rozwoju w segmencie Express – czyli w punktach tranzytowych i na stacjach paliw jest z sukcesem realizowana, tak jak zapowiadaliśmy” – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu sieci SPAR w Polsce.