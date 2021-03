Spar rozszerza sieć w Warszawie i Wrocławiu

Do sieci Spar dołączyły nowe sklepy w Warszawie – przy ul. Anielewicza 22 oraz we Wrocławiu przy ul. Przyjaźni 2. Są to pierwsze sklepy pod logo Spar nowych partnerów detalicznych. Każda placówka ma prawie 500 mkw. sali sprzedaży i oferuje szeroki asortyment produktów regionalnych, serów oraz wędlin.