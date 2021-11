Spar rozszerza sieć w woj. lubuskim

Nowy Spar Mini powstał w centrum Żagania, w woj. lubuskim. Sklep ma 147 mkw. sali sprzedaży, dwie kasy i oferuje ponad 2400 indeksów.

Spar rozszerza sieć w woj. lubuskim, fot. materiały prasowe

Spar stawia na małe sklepy

Spar Mini to format, który dedykowany jest lokalizacjom na osiedlach i na terenach wiejskich. To sąsiedzki sklep na szybkie, wygodne i codzienne zakupy.

– Widzimy coraz większe zapotrzebowanie konsumentów na sklepy małe, wygodne na codzienne zakupy. Dlatego rozwijamy format mini, który działa także w innych krajach. Warto zwrócić uwagę, że pomimo niewielkiej powierzchni, partner detaliczny zapewnił ogromny wybór produktów, a także dużą ladę z wędlinami, w tym regionalnymi. To potwierdza, że nasz koncept oparty na współpracy z polskimi, lokalnymi przedsiębiorcami sprawdza się, jeśli chodzi o wyczucie i spełnienie oczekiwań klientów – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu sieci Spar w Polsce.

Spar z kampanią wizerunkową

Spar jako sieć sklepów spożywczych, które prowadzone są przez polskich przedsiębiorców, rozpoczęła ogólnopolską kampanię wizerunkową pod hasłem „Klient nasz pan”. Kampania obejmie sponsoring programów w TVP i TVN, bilboardy, zabawną akcję z udziałem klientów na portalu Facebook, a także monitory, plakaty i gazetki promocyjne w sklepach. Kampania trwa od początku października do końca listopada 2021 roku. Celem kampanii jest promowanie sklepów nastawionych na jak najlepsze doznania zakupowe klienta.

Spar wprowadził też innowacje w markach własnych – dostępna jest pełna gama produktów SPAR N°1 Value. Asortyment obejmuje około 100 indeksów – w tym karmy dla zwierząt domowych, chusteczki do użytku domowego, do rąk i dla niemowląt, czy papier toaletowy. Wzrost udziału marki własnej Spar w sprzedaży w Polsce przekracza rokrocznie 22%, również w roku 2021. Sieć wprowadzi do oferty w Polsce 70 ze 100 pozycji marki własnej SPAR N°1 Value jeszcze w tym roku. Obecnie sieć oferuje ponad 450 produktów pod własną marką, z czego 20% to produkty eksportowe – w tym wina z RPA i Włoch.