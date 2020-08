Spar rozszerza współpracę z Frigo Logistics

– Produkty mrożone są ważnym elementem asortymentu każdego sklepu – w Spar dbamy o to, by spełniały one najwyższe standardy sieci. Dzięki rozszerzeniu współpracy z naszym partnerem możemy w większej liczbie placówek zaoferować klientom szeroką ofertę mrożonek – między innymi wiele rodzajów owoców, warzyw, ryb i szeroki wachlarz innych produktów, które są bardzo ważnym elementem w gastronomii. Wiemy, jak dużą wagę nasi klienci przykładają do jakości produktów – te, które znajdą w naszych sklepach są pełne smaku, a po zamrożeniu zachowały wszystkie swoje walory, dzięki czemu można po nie sięgać przez cały rok – podkreśla Wasz Sklep Spar.

– Rozwinięcie usługi magazynowania oraz dystrybucji produktów mrożonych o placówki sieci jest ważnym krokiem we wzajemnej współpracy. Satysfakcja naszych klientów oraz partnerskie relacje oparte na zaufaniu są dla nas najważniejsze. Dokonaliśmy zwiększenia ilości realizowanych dostaw, gwarantując jednocześnie dotrzymanie ich terminowości oraz poprawności realizowanych zamówień – mówi Kristof Verbruggen, prezes zarządu Frigo Logistics.