Spar rozwija format Mini

W Zawierciu otworzył się SPAR Mini przy ul. Marciszowskiej. Placówka ma 173 mkw. sali sprzedaży i jest to trzeci sklep partnera detalicznego w sieci SPAR.

Sklep zlokalizowany jest na osiedlu domków jednorodzinnych z bogatą ofertą pieczywa, wypieków na słodko oraz wędlin na ciepło z regionalnych masarni. SPAR Mini to format, który dedykowany jest lokalizacjom na osiedlach i na terenach wiejskich. To sąsiedzki sklep na szybkie, wygodne i codzienne zakupy.

Klienci w placówkach SPAR mogą kupić polskie produkty w atrakcyjnych cenach, a także bardzo dobrej jakości wyroby pod marką własną SPAR, których asortyment jest wciąż rozwijany. Sieć SPAR dynamicznie rozwija się w całej Polsce i szuka kolejnych lokalizacji.

Spar Mini z dobrymi obrotami

– SPAR Mini – jeden z 4 formatów sieci SPAR w Polsce – to atrakcyjna formuła sklepu zarówno dla klientów, jak i partnerów detalicznych, którzy prowadzą placówkę. Pozwala na oferowanie atrakcyjnej oferty – zwłaszcza w zakresie produktów świeżych – przy mniej rozbudowanej powierzchni. Sklepy SPAR Mini osiągają bardzo dobre obroty i potrafią zbudować dużą bazę lojalnych klientów, dlatego wdrożyliśmy ten format już w kilku lokalizacjach i planujemy kolejne. Sklepy mogą się znajdować na parterach budynków mieszkalnych lub działać jako placówki wolnostojące w obrębie osiedla, z kilkoma miejscami parkingowymi i wygodnym dojściem, albo w centralnym punkcie wsi. Ich atutem są długie godziny otwarcia – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu Wasz Sklep SPAR.

