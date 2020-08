Spar rusza z nową akcją lojalnościową. Do zdobycia maskotki "Strażnicy Świeżości"

Strażnicy Świeżości – bo tak nazywa się grupa ośmiu bohaterów – pomogą dzieciom poznawać nowe smaki i walczyć z Omamiuszem, którego bronią są cukier, sól i węglowodany.

Klienci otrzymają specjalne karty kolekcjonerskie na znaczki – aby odebrać nagrodę muszą zebrać ich 50, by otrzymać pluszaka za 1 grosz lub skompletować 25 znaczków, by odebrać go za 19,99 zł. Maskotki można kupić także w cenie regularnej – za 49,99 zł. 1 znaczek to 30 zł wydane w sklepie Spar lub Piotr i Paweł. Za zakup produktów Przyjaciół Strażników Świeżości klienci otrzymają dodatkowe znaczki.

Akcja lojalnościowa, w ramach której będzie można odebrać Strażników Świeżości – Pomidora Wizjana, Jabłko Pakusia, Paprykę Genia, Kiwi Wyjka, Ananasa Znikodema, Pomarańczę Dorcię, Czosnka Toperka oraz Gruszkę Uszkę – będzie trwać do 1 grudnia 2020 roku. Przewidziany jest także dodatkowy czas dwóch tygodni po zakończeniu akcji na odebranie nagrody.

Co tydzień w okresie trwania akcji w ofercie sklepów Spar oraz Piotr i Paweł znajdzie się maksymalnie 9 różnych produktów Przyjaciół Strażników Świeżości – będą o nich informować m.in. plakaty, wobblery oraz specjalne oznaczenia stref produktów Przyjaciół.