Spar: Ruszamy z produktami marki własnej ekonomicznej

Spar rusza z marką własną No.1 w dobrej relacji jakości do ceny.

Wśród produktów premium zainteresowaniem klientów cieszą się warzywa, owoce, wędliny i sery.

Sieć cały czas rozwija ofertę produktów marki własnej.

– Na przełomie maja i czerwca br. roku wprowadzimy produkty marki własnej ekonomicznej – No.1. Będzie to segment przygotowywany dla kilku krajów europejskich w ramach wspólnych zakupów, z produkcją realizowaną głównie przez polskich producentów. Spar No.1 to wyroby w dobrej relacji jakości do ceny – gdzie jakość nie jest obniżona. Trzecim segmentem marki własnej są produkty Premium. Są to zatem wysokiej jakości produkty od polskich producentów lub pochodzące z importu niedostępne w Polsce – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Tomasz Waligórski, Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu, Wasz Sklep Spar.

Jak w czasie pandemii sprzedają się produkty premium? – Produkty premium są ważnym elementem naszej oferty – ale nie dominującym. Klienci lubią mieć szeroki wybór, który jest jednym z naszych atutów. Warto podkreślić, że jednym z naszych założeń jest oferowanie wyrobów wysokiej jakości w dobrych cenach – stąd nasz asortyment zawsze pozwala naszym klientom na wybór spośród wielu propozycji. Widzimy szczególne zainteresowanie produktami wysokiej jakości w kategoriach świeżych – jak warzywa, owoce, wędliny, sery – tłumaczy.

Podkreśla, że sieć cały czas rozwija ofertę produktów marki własnej. – Obecnie do wyboru w polskich sklepach jest ponad 300 różnych artykułów, a do końca roku planujemy wprowadzić w sumie około 700 indeksów – dodaje.

– Obecnie na półkach naszych sklepów można znaleźć szeroki wybór produktów z segmentu core, czyli najważniejszych produktów marki własnej, które pod względem jakości nie odbiegają od liderów rynkowych, a ich cena jest bardziej konkurencyjna. Klienci mogą wybierać spośród wielu produktów tj.: dżemy, makarony, herbaty, wyroby garmażeryjne, mrożonki, kiszonki, chemia gospodarcza, czy akcesoria do gotowania. W marce własnej najistotniejszym czynnikiem dla nas jest jakość i to na niej się skupiamy. Naszym priorytetem są produkty w bardzo dobrej jakości i przystępnej cenie – dodaje.

– Przy każdej okazji podkreślamy, że zwracamy dużą uwagę na wysoką, powtarzalną jakość naszych produktów. Pracujemy głównie z polskimi producentami, posiadającymi międzynarodowe certyfikaty jakościowe – warto podkreślić, że polska żywność jest bardzo wysoko oceniana w Europie. Marka własna Spar ma za zadanie zapewnić klientom dobrej jakości produkty w konkurencyjnej cenie. Na rynku polskim planujemy wzmocnić komunikację marki Spar z klientami i z partnerami – podsumowuje Tomasz Waligórski.