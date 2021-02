Spar stawia na polskich dostawców i lokalne marki

– Sieć Spar to partnerstwo polskich, niezależnych detalistów. To oni budują polską gospodarkę i dają zatrudnienie. Zależy nam także na tym, by nasi klienci mieli bogaty wybór polskich produktów dobrej jakości. Doceniamy, że możemy wspólnie z naszymi partnerami budować silną pozycję na polskim rynku i dążyć do znakomitej współpracy. Bardzo duży nacisk kładziemy na regularne dostawy oraz kontrolę produktów świeżych. Dlatego owoce i warzywa pochodzą przede wszystkim od polskich producentów, a codzienne dostawy mięsa, wędlin czy pieczywa organizujemy od lokalnych dostawców – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu Wasz Sklep Spar.

W kampanii „Kupuj polskie w Spar. Wybierz jakość” wzięli udział producenci, którzy przedstawili jak dbają o jakość swoich produktów lub produkują wyroby wyłącznie dla marki własnej Spar. Polscy producenci wyrobów pod marką Spar to najczęściej rodzinne firmy z wieloletnimi tradycjami.

- Marka własna naszej sieci to produkty najwyższej jakości w atrakcyjnej cenie – jest synonimem jakości, dbałości o skład surowcowy i zdrowie konsumentów. Obecnie w portfolio marki własnej w Polsce jest ponad 200 produktów, w tym wiele indeksów z półki BIO i EKO. Do końca roku liczba produktów pod marką Spar w Polsce zwiększy się do 600, z czego większość będzie produkowanych przez polskich dostawców - informuje Wasz Sklep Spar.

Promocja produktów marki własnej Spar w ramach kampanii „Kupuj polskie w Spar. Wybierz jakość” obejmuje szeroki wybór pakowanych mięs i wędlin, mąki, pierogi, herbaty czy dżemy.

– W tradycji drzemie ogromna siła, dlatego stawiamy na rodzinę i jej potrzeby. Jesteśmy polską firmą rodzinną i od ponad 30 lat dbamy o właściwy proces produkcji, korzystamy z regionalnych receptur i naturalnych składników. Każdego dnia udowadniamy, że polskie jest pyszne – mówi jeden z producentów.

