SPAR testuje dostawy zakupów elektrycznymi samochodami

Klienci, którzy chcą robić zakupy online mogą złożyć zamówienie na stronie e-spar.com.pl. Oferta sklepu internetowego jest dokładnie taka sama jak w placówkach stacjonarnych, a produkty mają te same atrakcyjne ceny.

- Zarówno w naszych placówkach, jak też w samej ofercie produktowej oraz całym systemie logistycznym przykładamy ogromną wagę do wdrażania rozwiązań ekologicznych i korzystnych dla środowiska. Teraz dołączamy do wielkiego testu pojazdów elektrycznych z korzyścią dla całej planety. W okresie epidemii zauważamy coraz większe zainteresowanie zakupami online i rozważamy dalszą rozbudowę floty elektrycznych dostaw. Rynek zamówień spożywczych online – e-grocery – ma szansę na dalszy wzrost, jednak będzie to zależne całkowicie od decyzji i preferencji konsumentów. To oni i ich przyzwyczajenia zakupowe są i będą największym indykatorem lub barierą w rozwoju tego segmentu” – powiedział Tomasz Waligórski, dyrektor handlowy Wasz Sklep SPAR.

Dodatkowo w kanale e-commerce – oprócz dostawy zamówienia pod wskazany adres – dostępna jest usługa SPAR Drive w 30 placówkach w Polsce. Klienci tych sklepów mogą zamówić zakupy on-line, a następnie w wybranym przedziale godzinowym odebrać je w danym sklepie, parkując na dedykowanym usłudze miejscu parkingowym. Pracownik sklepu pakuje zamówienie wprost do bagażnika samochodu klienta.

Sieć SPAR oferuje również usługę dostawę produktów przez aplikację Wolt. Obecnie zamówienia realizowane są tylko na terenie Warszawy. Zamówienia dzięki tej współpracy mogą być dostarczane nawet w 35 minut od złożenia. Wraz ze wzrostem zainteresowania dowozem zakupów ze sklepów SPAR poprzez Wolt, sieć zamierza wdrażać kolejne etapy projektu.