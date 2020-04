SPAR uruchomił centrum logistyczne w Czeladzi

Centrum posiada lokalizację w okolicach Sosnowca i będzie zaopatrywało placówki partnerów z południowej i południowo-wschodniej części Polski. Do dyspozycji detalistów SPAR docelowo będzie 1600 SKU – w tym około 750 SKU artykułów suchych i 850 SKU produktów świeżych. Sieć sklepów przygotowała szeroką ofertę asortymentową produktów najbardziej znanych producentów z danej branży. Magazyn pozwoli rozbudować sieć sklepów SPAR w Polsce. Wasz Sklep SPAR zakłada 400 placówek w ciągu 5 lat – na bazie sklepów Piotr i Paweł, a także w oparciu o nowe umowy z niezależnymi detalistami. Obecnie sieć SPAR obejmuje ponad 210 sklepów, a rocznie dołączać będzie około 50 nowych lokalizacji.

Wasz Sklep SPAR wprowadził w wybranych placówkach SPAR oraz wszystkich sklepach własnych Piotr i Paweł specjalne ulotki z listą zakupową dostępne dla klientów. Po uzupełnieniu zamówienia poza sklepem można zostawić ulotkę w przeznaczonym do tego miejscu – załoga sklepu skompletuje koszyk i zadzwoni do klienta, gdy zakupy będą gotowe do odebrania przy kasie, gdzie ten dokona za nie płatności. Rozwiązanie to umożliwi osobom młodszym realizację zakupów w godzinach dla seniorów.

Sieć uruchomiła usługę SPAR Drive w sklepach SPAR oraz Piotr i Paweł. Klienci wybranych sklepów mogą od teraz odbierać zamówienia złożone przez Internet na parkingu. Po zaparkowaniu na dedykowanym miejscu parkingowym przed placówkami pracownik wstawi zakupy klienta wprost do jego bagażnika. Usługa zostanie wdrożona do końca kwietnia łącznie w 11 miastach w Polsce. Sieć SPAR zakłada również uruchomienie obu usług w maju w kolejnych 12 placówkach, w tym w 6 nowych miastach – jeśli formuła się przyjmie.