Spar wdrożył kolejny etap projektu Shop in Shop

Pierwsze stoisko zrobione w formule Shop in Shop dostępne jest dla klientów sklepu EUROSPAR na ul. Promienistej w Poznaniu. W czerwcu druga drogeria zostanie otwarta w placówce EUROSPAR w CH Blue City w Warszawie. Planowane są kolejne wdrożenia – Spar zakłada instalację ekspozycji handlowej Greno w następnych 21 sklepach i poszerzenie współpracy z Gatta i Passioncards o kolejne placówki.

– Współpraca z nowym partnerem – polską siecią drogerii Vica – dotyczy placówek, które przechodzą rebranding – dostosowujemy je asortymentowo i wizualizacyjnie do standardów naszej sieci sklepów. Na razie projekt obejmuje dwie lokacje pilotażowe – będziemy dokładnie analizować potrzeby i zadowolenie naszych klientów. Ekspozycje drogerii Vica z produktami kosmetycznymi w naszych placówkach będą wielkości ok. 100 m². Wraz ze wzrostem zainteresowania artykułami drogeryjnymi będziemy wdrażać kolejne etapy projektu Shop in Shop tej marki – docelowo strefy z własną ekspozycją Vica mogą pojawić się nawet w 45 sklepach sieci handlowej – mówi Rob Philipson, członek zarządu Spar Group.

– Nie zwalniamy tempa i planujemy kolejne wdrożenia ekspozycji Shop in Shop także innych partnerów w sklepach sieci, m.in. marki Greno – dostarczającej najwyższej jakości ręczniki, pościeli i inne tekstylia domowe – w następnych 21 sklepach – dodaje.

Proces rebrandingu sklepów Piotr i Paweł rozłożony jest na cały 2020 rok, aby zapewnić sprawność jego przebiegu. Spar dokładnie analizuje potrzeby i oczekiwania klientów sklepów w danej lokalizacji. Spółka zakłada dysponowanie 400 sklepami w ciągu 5 lat w Polsce – na bazie placówek Piotr i Paweł, a także w oparciu o nowe umowy z niezależnymi detalistami.