Handel

SPAR wprowadza mundialowe promocje

Autor: portalspożywczy.pl/PR

Data: 21-11-2022, 16:01

Sieć SPAR wprowadziła nowe promocje, przygotowane specjalnie na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Katarze. W promocyjnych cenach można nabyć napoje, przekąski, kabanosy, orzeszki, a nawet pizzę mrożoną i tortillę pod marką Fresh to go do szybkiego przygotowania na ciepło.

SPAR wprowadza mundialowe promocje /fot. mat.pras