Marka SPAR wprowadziła do oferty 6 nowych indeksów w segmencie ryb w popularnych wariantach: makrela, śledź, szprot oraz sałatka z makrelą. Pod marką SPAR można ponadto kupić szeroki wybór przetworów rybnych – łososia atlantyckiego wędzonego na zimno bądź gorąco, śledzie w rozmaitych postaciach, pastę tuńczykową, a także tuńczyka w puszce.

SPAR wprowadził linię konserw rybnych marki własnej; fot. mat. pras.

Konserwy rybne marki własnej SPAR

Nowa oferta ryb pod marką SPAR obejmuje:

• SPAR Filet z makreli w sosie pomidorowym 170 g

• SPAR Filet z makreli w oleju 170 g

• SPAR Filety śledziowe w sosie pomidorowym 170 g

• SPAR Szprot podwędzany w oleju Winter 170 g

• SPAR Szprot w sosie pomidorowym 170 g

• SPAR Sałatka pikantna z makrelą 170 g

„Widzimy, że klienci są coraz bardziej świadomi roli ryb w codziennej diecie, dlatego proponujemy im nowe produkty i szeroki wybór. W ofercie marki SPAR mamy ulubione warianty Polaków – makrele, śledzie, szprotki, łososie i tuńczyki. Atrakcyjne produkty marki własnej to jeden ze sposobów, aby nasi partnerzy mogli budować długoterminowo lojalność konsumentów” – zachęca Wayne Hodson, prezes zarządu sieci SPAR w Polsce.

Produkty zostały przygotowane we współpracy z polskimi producentami.

Nowa oferta SPAR

Marka SPAR oferuje również produkty z importu w ramach grupy – na przykład oliwy, oliwki, kosmetyki, produkty non food czy chemię gospodarczą.

Niedawno marka SPAR rozszerzyła ofertę napojów o wodę źródlaną, soki oraz musy w tubkach, a także lemoniady marki Fresh to go. W sumie dało to 17 nowych indeksów. Na sezon letni sieć przygotowała również linię lodów i sorbetów pod marką własną SPAR. Oferta objęła 4 indeksy lodów o pojemności 900 ml oraz 4 warianty lodów 1 litr, a także 3 indeksy orzeźwiających sorbetów o pojemności 500 ml.

Marka SPAR proponuje klientom także wybór produktów na grilla i zaprasza do wspólnego wypoczynku w plenerze. Sieć wprowadziła m.in. wysokiej jakości brykiet drzewny 3 kg, wyprodukowany z akacji i eukaliptusa, co stanowi innowację na polskim rynku. Marka SPAR ma w standardowej ofercie szeroki wybór wędlin na grilla, a także warzyw – sałat, pomidorów czy ogórków kiszonych. W kategorii produktów przemysłowych w ofercie marki SPAR na grilla dostępne są folie aluminiowe, tacki, talerze jednorazowe, kubeczki oraz serwetki.

Na lato marka SPAR proponuje także wybór przekąsek na plażę, spacer i do pracy. Dla amatorów mięsnych snacków SPAR ma 10 nowych produktów – salamitki, salami chips czy cienkie kabanosy, a także parówki. Dla miłośników słodkości nowa oferta obejmuje poduszki czekoladowe i waniliowe. Ponadto w dotychczasowej ofercie marki SPAR można kupić chipsy wielozbożowe z komosą ryżową oraz bakalie: orzechy i mieszankę studencką, żurawinę, śliwki, rodzynki, figi czy daktyle.

Marka własna SPAR obejmuje kilka subbrandów: produkty oznaczone logo SPAR, linię dań gotowych oraz napojów Fresh To Go at SPAR, międzynarodową linię ekonomiczną No 1, markę SPAR Natural – oferującą produkty BIO oraz produkty bardzo wysokiej jakości pod marką Prime Select.

Kampania promocyjna Lato ze SPAR

Sieć SPAR prowadzi też kampanię promocyjną „Lato ze SPAR”. Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na asortyment produktów charakterystycznych dla okresu letniego, które są w ofercie SPAR: napojów, lodów, piwa, produktów grillowych – w tym również nowych, atrakcyjnych produktów marki SPAR. Kampania jest widoczna w sklepach, w gazetkach reklamowych, na bilbordach i w social mediach.

