Spar wspólnie z Wolt uruchamia trzeci kanał sprzedaży

Wraz ze wzrostem zainteresowania dowozem zakupów ze sklepów Spar przez Wolt, sieć zamierza wdrażać kolejne etapy projektu – rozszerzane będą zarówno godziny dostaw, jak i asortyment. Współpraca z Wolt i nowa usługa pozwolą na dostarczenie zakupów nawet w 35 minut od ich zamówienia. Na początek zamówienia w ramach ekspresowej dostawy można składać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 18.00 Koszt usługi, niezależnie od miejsca dostawy, jest stały i wynosi 9,99 złotych. Obszar dowozu można sprawdzić w aplikacji lub na stronie Wolt.

Dostawy Wolt realizowane są za pomocą rowerów, skuterów i samochodów. Zamówienia z ekspresową dostawą można składać zarówno w aplikacji mobilnej – dostępnej do pobrania w Google Play lub App Store – jak i na stronie Wolt. Klienci mogą skorzystać z szerokiej oferty m.in. produktów spożywczych, napojów i artykułów gospodarczych dostępnych w sieci Spar.

Po skompletowaniu i potwierdzeniu zamówienia, klienci za wybrane produkty zapłacą kartą płatniczą za pomocą jednego kliknięcia. Towar będzie przygotowywany przez pracowników sklepu i dostarczany przez kurierów platformy – produkty do zamówień będą starannie dobierane i przechowywane w odpowiednich warunkach. Od momentu złożenia zamówienia, kurier doręczy zakupy w dowolne miejsce objęte obszarem dostaw nawet w 35 minut.

– Zależy nam, aby nasi klienci mogli szybko i wygodnie zamawiać produkty do swoich domów – stąd nasza współpraca z partnerem Wolt. Zamówienia składane przez aplikację będą przygotowywane przez pracowników sklepu – zatem mamy całkowitą pewność, że produkty będą starannie dobrane, a następnie przechowywane i dostarczane w odpowiednich warunkach. Dbamy o to, aby zakupy, które dostarczamy, były najwyższej jakości. Gwarantują to codzienne dostawy warzyw i owoców od sprawdzonych dostawców – także tych lokalnych – szeroki wybór mięs, wędlin i serów. Dzięki usłudze klienci z Warszawy – i mamy nadzieję, że wkrótce także kolejnych miast – będą mogli wygodnie zamówić produkty z naszej szerokiej oferty za pomocą telefonów – mówi Dawid Kaszuba, dyrektor e-commerce w Wasz Sklep Spar sp. z o.o.

– Cieszymy się, że razem ze Spar możemy oferować użytkownikom ekspresową dostawę zakupów online. Łączy nas duże przywiązanie do jakości obsługi i oferowanych produktów. Dzięki tej współpracy nasi użytkownicy mają do dyspozycji jeszcze szerszy wachlarz usług dowozu dostępnych w naszej aplikacji. To dla nas istotny krok w rozwoju naszej działalności w Polsce – mówi Agata Polityło, general manager w Wolt Polska.

W razie potrzeby, klient może w każdej chwili skontaktować się z centrum obsługi klienta Wolt. Pod względem responsywności jest ono jednym z najszybszych na rynku – średni czas udzielenia odpowiedzi na live chat wynosi mniej niż 60 sekund. Co ważne, z klientami kontaktują się pracownicy firmy zatrudnieni na miejscu, a nie chatboty.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.