Handel

Spar z lodami, sorbetami i napojami sygnowanymi marką własną

Data: 28-06-2023, 12:24

Data: 28-06-2023, 12:24

Sieć SPAR wprowadziła do oferty wodę źródlaną, soki oraz musy w tubkach pod marką SPAR, a także lemoniady marki Fresh to go. W sumie daje to 17 nowych indeksów.

Spar z lodami, sorbetami i napojami sygnowanymi marką własną. Zdjęcie ilustracyjne, fot. Unsplash