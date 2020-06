Spar z nowym supermarketem w Galerii Klif w Gdyni

Eurospar to supermarket z dopasowanym do potrzeb lokalnego klienta asortymentem. Sklepy posiadają produkty naturalne, bio, dedykowane do diet bezglutenowych, bezlaktozowych, wegańskich i wegetariańskich. Na półkach klienci znajdą zarówno produkty tradycyjne, jak i pochodzące z wielu zakątków świata.

- Otwarcie supermarketu spożywczego to ważne wydarzenie dla naszej galerii. Nie tylko powiększyliśmy grono naszych najemców, ale również rozbudowaliśmy ofertę dla naszych klientów -mówi Mariola Rogóż, Dyrektor Galerii Klif.

Wartości, którymi kieruje się sieć Spar, to nie tylko zapewnienie szerokiego wyboru zawsze świeżych produktów, w tym od lokalnych producentów, ale również najwyższej jakości obsługi w konkurencyjnej cenie.

Firma Spar Group w roku 2019 przejęła sieć sklepów Piotr i Paweł. Otwarcie placówki Eurospar w Galerii Klif jest wynikiem rebrandingu marki Piotr i Paweł, który realizowany jest pod hasłem „Twój nowy lokalny Supermarket”.