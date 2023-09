Polskie stacje paliw to wciąż ewenement. Wbrew rynkowym trendom kierowcy będą płacić mniej. Możemy się spodziewać widoku piątki z przodu przy cenach benzyny i diesla.

Ceny paliw w Polsce od 25 września

- Na stacjach paliw w Polsce po raz kolejny w sposób spektakularny potaniały paliwa. Już na coraz większej liczbie stacji widzimy ceny Pb95 oraz oleju napędowego poniżej poziomu sześciu złotych. Najbardziej spadła cena 95, która jest w porównaniu do ubiegłego tygodnia tańsza o 26 groszy i kosztuje przeciętnie sześć złotych i 13 groszy - komentuje Magdalena Robak, analityk rynku paliw e-petrol. Jakich cen możemy się spodziewać na stacjach w przyszłym tygodniu?

Ceny benzyny i diesla w Polsce od 25 września

Pb95 - średnia cena od 5,89 do 6,01 złotych

Pb98 - średnia cena od 6,53 do 6,71 złotych

Olej napędowy ON - od 5,87 do 5,99 złotych

