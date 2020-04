Społem: Żyjemy w nowej rzeczywistości, która rodzi stresujące sytuacje i budzi negatywne emocje

Wiele obostrzeń wprowadzonych przez rząd w czasie epidemii dotyczy sklepów spożywczych. Czy klienci do nich się stosują? - Początkowo, tuż po wprowadzeniu obostrzeń i zamknięciu dużych centrów handlowych, klienci ruszyli masowo do supermarketów spożywczych, takich jak nasz. I można powiedzieć, że poszli na żywioł, nie rozumiejąc powagi sytuacji. Teraz większość przystosowała się już do nowych warunków - mówi Stanisław Rojek, jeden z kierowników supermarketu TSS Społem „Dąbrówka" w Tarnowie.