Spór o otwarcie Biedronek w niedziele. Pracownicy i tak od ponad 2 lat pracują tego dnia

Autor: AK

Data: 09-08-2022, 15:17

7 sierpnia Biedronka miała otworzyć część swoich sklepów jako czytelnie dziecięce. Zamiary sieci spełzły jednak na niczym. Okazało się, że zamieszanie wokół planów sieci, kontrole PIP i wezwanie przez Janusza Śniadka do działań UOKiK-u zmieniło plany detalisty. Jednak pracownicy Biedronki i tak pracują w niedziele. Wszystkie niedziele.

Pracownicy Biedronki pracują w niedziele na mocy specustawy covidowej/ fot. AK

Od 2020 roku pracownicy Biedronki pracują w niedziele

Mimo że sieć nie prowadzi sprzedaży w sklepach w niedziele i są one zamknięte, pracownicy sieci i tak pracują. Wszystko przez furtkę, którą otworzyła wiosną 2020 r. specustawa covidowa. Pracownicy mogą zgodnie z przepisami zatowarowywać sklepy, sprzątać i ogólnie dbać o to, aby placówki były przygotowane do sprzedaży niezbędnych produktów od poniedziałku.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Także od wiosny 2020 roku Biedronka rozpoczęła współpracę z Glovo. Pracownicy sklepów kompletują więc także zamówienia dla klientów, którzy w niedziele mogą zamówić poprzez aplikację zakupy z dostawą do domu.

Pracownicy Biedronki coraz bardziej sfrustrowani

Jest to tym bardziej uciążliwe dla pracowników sieci, że skarżą się obecnie na braki kadrowe, niskie pensje i okres urlopowy, który jeszcze pogarsza sytuację w sklepach sieci. O warunkach pracy w Biedronce i wynagrodzeniach głośno zaczęły mówić ostatnio związki zawodowe, które sprowokowane działaniami Jeronimo Martins Polska stanowczo sprzeciwiły się otwieraniu sklepów w niedziel i domagają się podwyżek dla wszystkich pracowników.

Zobacz także: Pracownicy Biedronki mają dość: żądają 500 zł podwyżki "na rękę"

Witam, jest to wszystko prawda, mało tego, u żony w nadmorskiej Biedronce pracuje się 365 dni w roku, ludzie nie wytrzymują psychicznie, poza zwykła pracą są zmuszani do pracy dodatkowej: Glovo, pakowanie paczek zakupów we wszystkie święta katolickie i państwowe. Ludzie się zwalniają, a inni robią za nich, są ciągle w pracy (...) – napisał do naszej redakcji jeden z czytelników

2 mln transakcji przez Glovo w 2 lata

W kwietniu 2022 roku, w dwa lata po rozpoczęciu współpracy z Glovo, Biedronka chwaliła się, że sprzedaż internetowa produktów z sieci poprzez Glovo przekroczyła 2 mln transakcji (wliczając to także pół roku działalności dostaw błyskawicznych BIEK). Zamówienia obsługują oczywiście pracownicy sklepów, którzy po otrzymaniu listy zakupów kompletują je i przekazują kurierom. Także w niedziele wolne od handlu.