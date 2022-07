Sportowe atrakcje w Galerii Młociny

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 28-07-2022, 17:35

Skimboarding, a także koszykówka, również w wersji Street Basket – to sportowe atrakcje, które Galeria Młociny przygotowała dla osób lubiących spędzać aktywnie czas. W ramach „Młociny Summer Fest” wszystkich kochających sport i dobrą zabawę zapraszamy na wyjątkowe sportowe wydarzenia.

Sportowe atrakcje w Galerii Młociny

Street Basket

Mało kto wie, że od Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2020 roku Street Basket jest dyscypliną olimpijską. Czym różni się od klasycznej koszykówki? Przede wszystkim liczbą zawodników i wielkością boiska. Każda drużyna liczy po czterech zawodników, trzech grających i jednego rezerwowego. Ponadto gra toczy się na połowie boiska, a rywalizujący celują do tego samego kosza. Rozgrywki Pucharu Młocin 2022 to wielkie, koszykarskie wydarzenie. 12 drużyn zmierzy się w Street Basket już w sobotę 30 lipca. Rozgrywki startują o 15:00 na placu przed Galerią Młociny. Dla trzech najlepszych drużyn Galeria Młociny we współpracy ze sklepem 4F przygotowała wspaniałe nagrody.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Nie tylko dla zawodowców

Galeria Młociny zaprasza do siebie także fanów tradycyjnej wersji gry „w kosza”. Już w piątek 29 lipca w godzinach 15:00-19:00 na placu przed Galerią zaplanowano trening z profesjonalistami, czyli zawodnikami Klubu Hutnik.

Dla tych, którzy wolą nieco spokojniejsze formy ćwiczeń Galeria Młociny oferuje zajęcia jogi z certyfikowanymi instruktorkami. Trenerki są specjalistkami w swojej dziedzinie, więc na pewno każdy z uczestników będzie w dobrych rękach! Na warsztaty zapraszamy w każdy czwartek od 19:00 do 20:00 na taras (a jeśli pogoda nie dopisze – do wnęki przy banku Millennium).