Od wielu miesięcy sieci handlowe borykają z wysokimi cenami energii. Sposobem na ich zmniejszenie coraz częściej są inwestycje w odnawialną energię pozyskiwaną ze słońca, wiatru oraz ziemi.

Jakie są sposoby na wysokie ceny prądu? Sklepy inwestują w energię OZE | fot. shutterstock

Firmy zmagają się z rosnącymi cenami prądu i gazu

Pandemia koronawirusa oraz wojna w Ukrainie mocno wpłynęły na wzrost kosztów przedsiębiorstw. Renata Juszkiewicz, prezes POHiD tłumaczy, że nastąpiło załamanie importu paliw i surowców pochodzących z Rosji i Ukrainy.

- Wywołany wojną, największy od lat 70. XX wieku, kryzys energetyczny dostarczył dodatkowego impulsu inflacyjnego dla gospodarek, które nie zdążyły się jeszcze otrząsnąć ze skutków pandemii COVID - mówi.

CZYTAJ TEŻ: Grzegorz Piechowiak, MRiT: Nowe kierunki eksportowe dla firm spożywczych

Sieci handlowe inwestują w zieloną energię

Wszystko to sprawia, że branża handlu detalicznego, jak zresztą również I inne sektory, mierzy się z wysokimi kosztami prądu, gazu, pracy i logistyki. Dlatego niezwykle ważnym tematem ostatnich kilku lat jest optymalizacja kosztów. Sieci handlowe wychodzą temu naprzeciw i mocno inwestują w zieloną energię. Instalują panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, pozyskują energię z wiatraków. Coraz częściej korzystają również z gruntowych pomp ciepła, chłodzenia pasywnego czy instalacji odzyskujących ciepło z urządzeń chłodniczych. Sklepy zamieniają również otwarte lodówki na te z drzwiami, aby maksymalnie ograniczyć niepotrzebną stratę energii. Te właśnie działania są podstawą do zmniejszania kosztów prądu.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Rok wojny w Ukrainie. "Mniej produktów w koszykach, więcej Ukraińców w handlu"

Kaufland, Lidl, Netto oraz wiele innych sieci korzystają z OZE

Wiosną 2022 roku Kaufland informował, że nawiązał współpracę z dostawcami na pokrycie wolumenu energii zużywanej we wszystkich placówkach, tj. centrali, sklepach oraz centrach dystrybucyjnych w 100% zieloną energię. Oprócz tego firma miała w planach kolejne instalacje fotowoltaiczne. Pierwszą z nich zastosowano na dachu sklepu przy ul. Długosza we Wrocławiu, co pozwala sieci zaspokoić kilkanaście procent rocznego zapotrzebowania marketu na energię elektryczną.

Również sieć Lidl Polska podpisała wiosną 2022 roku umowę ze sprzedawcą energii gwarantującą pochodzenie energii w 100% z OZE. Sprzedawca energii zapewnił na rzecz Lidla tzw. Gwarancje Pochodzenia, czyli dokumenty poświadczające odbiorcy wartości środowiskowe wynikające z unikniętej emisji gazów cieplarnianych.

Właściciel Netto, Grupa Salling informowała z kolei, że zainwestuje pół miliarda złotych w energetyczną transformacją sklepów i centrów dystrybucyjnych w Polsce. Netto dąży do uniezależnienia się od rosyjskiego gazu, podejmując decyzje i działania mające przybliżyć firmę do osiągnięcia tego celu. Inwestycja jest bezpośrednio związana z ambicjami Netto i Grupy Salling dotyczącymi redukcji śladu węglowego. - Równolegle z wymianą kotłów gazowych w blisko 300 sklepach Netto w Polsce zostaną zainstalowane nowe energooszczędne lady chłodnicze, a także drzwi do systemów chłodniczych i mroźni we wszystkich placówkach. Ponadto na dachach ponad 200 sklepów oraz części centrów dystrybucyjnych zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne - informowała sieć.

CZYTAJ TAKŻE: Prezes POHiD: Wojna spowodowała erozję siły nabywczej konsumentów

PSH Lewiatan nie wprowadza dodatkowych opłat za napoje

W ostatnich dniach pojawiły się w przestrzeni medialnej głosy, że wybrane sklepy zastanawiają się nad wprowadzeniem dodatkowej opłaty za sprzedaży zimnych napojów, które są przechowywane w lodówkach. Czy tak jest istotnie?

– Nie słyszeliśmy od naszych przedsiębiorców, żeby w swoich sklepach wprowadzili taką opłatę. My jako sieć również nie planujemy wprowadzenia dodatkowej kwoty za trzymanie napojów w lodówce. Podkreślamy natomiast, że rosnące koszty energii są wyzwaniem i problemem dla wielu właścicieli sklepów - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Marcin Poniatowski, członek zarządu Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan.

– Nie mamy planów wprowadzania tak zwanej opłaty lodówkowej jako operator Polskiej Grupy Sklepów Spożywczych Chorten. Tego typu rozwiązania nie są w zakresie naszej współpracy z producentami i właścicielami sklepów partnerskich – mówi Krzysztof Pakuła, prezes zarządu Grupy Chorten.

Nasza redakcja rozmawiała też z wieloma innymi sieciami handlowymi. Wszystkie zapewniają, że nie stosują i nie zamierzają stosować żadnych dodatkowych opłat za zimne napoje. Nie chcą nawet tego tematu oficjalnie komentować.

Trudny obraz struktury kosztów energii

O dodatkową opłatę za schłodzenie napojów pytamy jedną z organizacji branżowych. Maciej Ptaszyński, dyrektor generalny i wiceprezes Polskiej Izby Handlu w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl informuje, że Polska Izba Handlu w chwili obecnej nie ma informacji na temat planów wprowadzania opłat za schładzanie napojów.

- Oczywiście zrozumiałe i oczywiste jest, iż wszystkie placówki handlowe borykają się, oprócz bezprecedensowo wysokiej inflacji, z ogromnymi cenami energii, które stanowią jedną z największych pozycji kosztowych. Jakkolwiek należy dobrze ocenić wprowadzenie niższych stawek za energię dla MŚP, to jednak nie rozwiązuje to wszystkich problemów. Wsparciem tego rodzaju nie są objęte duże firmy, a przecież to właśnie w dużych centrach dystrybucyjnych zużycie energii jest ogromne chociażby ze względu zapotrzebowanie ze strony chłodni – mówi Ptaszyński.

- Podobna sytuacja ma miejsce, jeżeli chodzi o producentów, czyli w większości duże firmy, które nie otrzymują wsparcia, jeżeli chodzi o ceny energii. Jeżeli dodamy do tego 23% VAT na gaz, pomimo iż wymogiem KE aby stawka była zaledwie niezerowa, otrzymujemy bardzo trudny obraz struktury kosztów energii dla firm – tłumaczy.

Gantner: To klient decyduje, gdzie kupi konkretny produkt

- Koszty energii elektrycznej uderzyły we wszystkich przedsiębiorców. Wszelkie urządzenie energochłonne w znaczący sposób podnoszą koszty m.in. przetwórców i dystrybutorów żywności. To widać w danych, rok średni udział kosztów energii w kosztach produkcji wynosił 3 proc., dzisiaj to grubo ponad 10 proc. - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.

To że firmy szukają oszczędności nie jest niczym nowym, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Zdaniem Gantnera, zrozumiałe jest, że niektóre sklepy mogłyby hipotetycznie rozważać wprowadzenie dodatkowych opłat za dodatkowe usługi.

- Jeśli sklep oferuje dodatkową usługę, a za taką uznaje schłodzenie napojów, to zgodnie z prawem ma możliwość samodzielnej wyceny takiej usługi. Każdy przedsiębiorca, w tym sklepy, musi zapewnić pokrycie kosztów działalności, a konsument decyduje, czy pakiet korzyści związany z wygodą zakupu i użycia produktu jest akceptowalny cenowo – tłumaczy.

Skutek odwrotny od zamierzonego?

Paweł Jaroszyński, Head of Social Media w agencji Pitted Cherries również podkreśla, że ceny energii elektrycznej rosną w zastraszającym tempie. Tłumaczy, że część małych sklepów może szukać różnorodnych rozwiązań.

Zaznacza, że nawet gdyby sklepy wprowadziły dodatkową opłatę za chłodzenie napojów, mogłoby być to dla nich nieopłacalne. Jego zdaniem konsumenci nie muszą się bowiem z taką opłatą godzić.

- Konsumenci mogliby zacząć w takich przypadku szukać innych rozwiązań. Mogliby przecież kupić tańszy, ciepły napój i schłodzić go w domu, albo pójść do większego sklepu, gdzie takiej opłaty nie ma – mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Paweł Jaroszyński, Head of Social Media w agencji Pitted Cherries.

- Gdyby "opłata lodówkowa" była solidarnie wprowadzona przez wszystkie sklepy, kupujący musieliby się z nią pogodzić. Jeśli zaś wprowadziłyby tylko niektóre z nich, wtedy z pewnością ucierpiałaby na tym sprzedaż. Taka opłata mogłaby więc przynieść skutek odwrotny od zamierzonego – dodaje.

Firmy optymalizują koszty

Problem wysokich kosztów energii szybko nie zniknie. Wspomniana przez Macieja Ptaszyńskiego gwarancja stałej ceny gazu dla MŚP to zaledwie kropla w morzu potrzeb. Optymalizacja wszelkich kosztów, inwestowanie w OZE oraz dogłębna analiza mikro i makrootoczenia to obecnie sposoby wielu firm na to, aby chociaż w małym stopniu obniżyć koszty zużywanej energii.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl