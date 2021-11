Spożywcze innowacje w listopadzie. 9 ciekawych produktów

Fleksitarianizm, weganizm, trendy prozdrowotne i proekologiczne, nadchodzący sezon świąteczny oraz współprace pomiędzy firmami - to zaowocowało wprowadzeniem na rynek ciekawych produktów i innowacji w listopadzie. Zobaczcie nasze zestawienie!

Autor: Paulina Piwowarek

Data: 30-11-2021, 17:00

Nowe produkty w listopadzie

Żywność hybrydowa - mięso z warzywami od Sokołowa

Sokołów wprowadza produkty będące połączeniem wysokiej jakości mięsa z warzywami. Asortyment obejmuje cztery oryginalne propozycje, z których każda zawiera 60 proc. mięsa oraz 40 proc. warzyw i przypraw.

Asortyment obejmuje:

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Mięso wołowe z marchewką, cieciorką i przyprawami

- Mięso wołowe z dynią, fasolą czerwoną i przyprawami

- Mięso wieprzowe (z szynki wieprzowej bez kości) z marchewką, dynią, burakiem i przyprawami

- Mięso wieprzowe (z łopatki wieprzowej bez kości) z papryką, marchewką, czerwoną fasolą i przyprawami.

Na opakowaniu został zamieszczony kod QR, po zeskanowaniu którego można zapoznać się z ciekawymi przepisami na potrawy z wykorzystaniem tych produktów.

Mięso z warzywami Sokołów jest dostępne w sieci sklepów Lidl.

OneDayMore - nowa marka zamienników mięsa

Polska marka OneDayMore wprowadziła na rynek w 100% roślinne zamienniki mięsa na bazie grochu i z dodatkiem białka dyni czy brązowego ryżu. Produkty dostępne są już w wybranych sieciach handlowych.

Debiut firmy w tym sektorze zainicjowało uroczyste otwarcie nowego zakładu produkcyjnego, dedykowanego nowej linii asortymentowej.

W listopadzie br. w sprzedaży znalazły się cztery propozycje roślinnych alternatyw mięsa od OneDayMore: Roślinne Kiełbaski z grubo mielonym pieprzem i ziołami, Roślinne Burgery (klasyczny smak), Roślinne Klopsiki z czerwoną cebulką i tymiankiem, Roślinnie Mielone (delikatny, łagodny smak). Nowe produkty dedykowane są osobom, które ograniczenie ilości mięsa w diecie motywują względami zdrowotnymi, dobrostanem planety, bądź chęcią urozmaicenia standardowej diety.

Ferrero wprowadza na rynek tabliczki czekolady premium

Tabliczki czekolady Ferrero Rocher będą sprzedawane w dwóch smakach: czekolada mleczna i czekolada ciemna z 55% zawartością kakao, natomiast tabliczki czekolady Raffaello to biała czekolada z kokosem i migdałami.

„Wprowadzając na rynek tabliczki czekolady Ferrero Rocher i Raffaello, chcieliśmy zaoferować konsumentom nowe doznania smakowe inspirowane dwiema naszymi najbardziej kultowymi markami, które są kochane na całym świecie - powiedziała Krystyna Niesłuchowska, Country Category Marketing Manager Praline.

Flowpack opakowaniem dla mięsa

Lidl Polska wprowadza do oferty nowy rodzaj opakowania na mięso mielone wieprzowe. Sieć zdecydowała się na to rozwiązanie z myślą o ochronie środowiska naturalnego – plastik został zredukowany aż o 73%, a samo opakowanie nadaje się do recyklingu oraz zajmuje mniej miejsca w transporcie.

Folia nadaje się również do recyklingu, a opakowanie jest kompaktowe – flowpack zajmuje mniej miejsca zarówno w transporcie z magazynów do sklepów, jak również w torbach zakupowych klientów.

Nowa marka nabiałowa Eurocash

Nowa marka własna Grupy Eurocash została zbudowana od podstaw we współpracy z właścicielami sklepów, którzy codziennie spotykają się i rozmawiają z konsumentami w swoich sklepach. Produkty Kanka wytwarzane głównie w lokalnych polskich mleczarniach, wyróżnia przede wszystkim skład, który nie zawiera mleka w proszku i w większości jest bardzo prosty, bez substancji konserwujących.

Pod marką Kanka dostępne jest mleko (niebawem także w wersji bez laktozy), masło, jogurt naturalny i kefir (bez dodatku mleka w proszku), serek wiejski, śmietana 12% i 18%, sery w plastrach, twarogi, a także serki kanapkowe bez dodatku skrobi i białek mleka (dostępne w trzech smakach: naturalny, ze szczypiorkiem, z papryką i pomidorami).

Kanka zastępuje Mleczną Zagrodę w ofercie Grupy Eurocash.

Bułka z chia pod brandem Purella w Biedronce

W pierwszym tygodniu listopada miała miejsce premiera w Biedronce, która jest efektem współpracy Purella Superfoods z La Lorraine. To bułki z chia pod brandem Purella.

Bonduelle idzie w naturę

Firma Bonduelle poszerza asortyment warzyw „Bez pozostałości pestycydów”.

Z myślą o upowszechnieniu wiedzy na temat znaczenia zrównoważonej produkcji żywności, Bonduelle rozpoczyna kampanię edukacyjną. Jej tematem są działania, które podejmuje firma na rzecz ochrony planety, czyli: zrównoważone i zróżnicowane rolnictwo, ochrona bioróżnorodności i gleb, oszczędna gospodarka wodna, a także promowanie recyklingu opakowań metalowych.

Croissant Wawel - gwarancja czekoladowości

Do portfolio marki Wawel dołączył pyszny Croissant Wawel. Nowy produkt zawiera aż 28% nadzienia kakaowego, zamkniętego w cieście półfrancuskim. Kakao wykorzystywane do produkcji tego nadzienia używane jest także przy tworzeniu czekolad marki. Gotowy rogalik pakowany jest w eleganckie opakowanie, ze zdjęciem croissanta z pokazanym w środku nadzieniem. Dodatkowo matowo-satynowa folia podkreśla wysoką jakość produktu.

Chipsy Lay's o smaku KFC

Nowe chipsyLay's inspirowane smakiem KFC są dostępne w bardzo limitowanej edycji w Lidlu, Żabce oraz oczywiście w restauracjach KFC. Opakowania różnią się gramaturą oraz ceną – w sklepach Lidl znajdziemy paczki 230 g w cenie 5,99 zł, w Żabce – 140 g w cenie 4,99 zł, natomiast w restauracjach KFC – 140 g do kupienia osobno w cenie 5,95 zł oraz jako powiększenie dowolnego zestawu w cenie 4,95 zł. W każdej paczce jest kod promocyjny na „2 Twistery w cenie 1”.