Sprawca napadu na ekspedientkę w Sieradzu został aresztowany

Jak przekazała rzeczniczka prasowa sieradzkiej policji asp. sztab. Agnieszka Kulawiecka, do rozboju doszło wieczorem 2 stycznia w jednym ze sklepów w Sieradzu.

Mężczyzna po wejściu do sklepu podszedł do stojącej za ladą ekspedientki i zażądał od niej wydania pieniędzy. "Gdy kobieta odmówiła, zaczął ją szarpać, złapał za szyję i wyjął z kasy znajdującą się tam gotówkę. Następnie agresor szybko wybiegł. Kilka minut później pojechał taksówką do Pabianic. Na szczęście sprzedawczyni nie odniosła żadnych obrażeń" - wyjaśniła rzeczniczka.

Policjanci zatrzymali 27-letniego sprawcę napadu w wynajmowanym przez niego mieszkaniu w Sieradzu. Był już wcześniej notowany.

"W czasie przesłuchania przyznał się do zarzuconego czynu. Jak wyjaśnił, potrzebował pieniędzy na gry hazardowe. Po napadzie pojechał do Łodzi, gdzie zamierzał roztrwonić gotówkę. Ponieważ lokale z automatami do gier były nieczynne, wrócił do Sieradza. Skradzione pieniądze wydał" - poinformowała asp. sztab. Kulawiecka.

Mężczyźnie przedstawiono zarzut rozboju. Przestępstwo to jest zagrożone karą do 12 lat więzienia. Został aresztowany przez sąd na trzy miesiące, o co wnioskowała prokuratura.