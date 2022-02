Sprzedawcy i klienci żartują z groszowych obniżek cen

Większość produktów objętych zerowym VAT staniało od kilku do kilkudziesięciu groszy. Trudno oczekiwać, iż zmieni to sytuację w handlu przy galopujących kosztach energii, płac czy surowców.

Autor: Rzeczpospolita

Data: 02-02-2022, 10:14

Sprzedawcy i klienci żartują z groszowych obniżek cen, fot. shutterstock

W przypadku większości towarów spadek cen wynosi od kilku groszy po kilkanaście, kilkadziesiąt groszy.

– To są groszowe sprawy – komentuje pani Iwona, mieszkanka Warszawy. – W portfelu nie zostanie mi dużo więcej. Obniżka jest mała, a wzrosty cen żywności na przestrzeni ostatnich miesięcy – ogromne – wytyka. Warto tu dodać, że przy zakupach produktów o wartości 100 zł netto zerowy VAT daje 5 zł oszczędności.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Obniżka VAT: Różnice w cenach są minimalne

– To pozorny ruch, a dla sklepów oznacza masę dodatkowej pracy, choćby przy wymianie etykiet. Różnice w cenach są minimalne, czasami kilka groszy na produkcie. Jak klienci mają to odczuć? Tym bardziej że większość cen i tak nie pamięta, może tylko dla wąskiej grupy produktów. Dyskonty wykorzystały całą tę obniżkę do akcji marketingowych, na które my nie mamy takich budżetów – mówi Ryszard Jaśkowski, prezes KZRSS Społem.

Więcej w rp.pl