Badanie wskazuje, że supermarkety, producenci żywności i firmy transportowe należą do setek dużych firm, które poprawiły swoje zyski i ochroniły dywidendy dla akcjonariuszy, dodatkowo podnosząc ceny.

Średnia marża zysku firm z indeksu spółek FTSE 350 wzrosła o 89% w pierwszej połowie 2022 roku w porównaniu z pierwszą połową 2019 r.

Wyższe marże zysku są wynikiem „cichej zmowy” dużych firm.

Sieci supermarketów uwzględnione w raporcie zaprzeczyły jakoby częściowo ponosiły winę za wzrost cen.

Światowi giganci z branży spożywczej zapowiadają, że będą zmuszeni znów podnieść ceny w 2023 r.

Jak wynika z analizy, na którą powołuje się 'The Guardian', wielkie korporacje podsyciły inflację podwyżkami cen, które wykraczają poza rosnące koszty surowców i płac, podnosząc rachunki za zakupy do rekordowych poziomów.

Badanie wskazuje, że supermarkety, producenci żywności i firmy transportowe należą do setek dużych firm, które poprawiły swoje zyski i ochroniły dywidendy dla akcjonariuszy, dodatkowo podnosząc ceny. Tymczasem kryzys kosztów życia oznacza, że pracownicy stoją w obliczu największego spadku poziomu życia od stulecia.

Badania Unite – wzrosły średnie marże zysku firm

Analiza 350 największych spółek notowanych na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych przeprowadzona przez zespół badaczy z Unite - największego brytyjskiego związku zawodowego sektora prywatnego - wykazała, że ​​średnie marże zysku (przychody firmy przewyższające koszty sprzedaży) wzrosły z 5,7% w pierwszym półroczu 2019 roku do 10,7% w I półroczu 2022 roku.

- Oznacza to, że średnia marża zysku firm z indeksu spółek FTSE 350 wzrosła o 89% w pierwszej połowie 2022 roku w porównaniu z pierwszą połową 2019 roku – czytamy w raporcie.

W Wielkiej Brytanii Tesco, Sainsbury's i Asda osiągnęły łączne zyski w wysokości 3,2 mld funtów w 2021 r., czyli prawie dwukrotnie więcej niż przed pandemią, wynika ze 170-stronicowego raportu Unite. Globalni producenci żywności, tacy jak Nestlé czy Unilever, również zwiększyli zyski i marże w ciągu ostatnich 18 miesięcy.

"Cicha zmowa" korporacji

Jak czytamy w raporcie Unite, wyższe marże zysku są wynikiem "cichej zmowy" dużych firm, dzięki której zwiększane są ceny setek towarów i usług, które już znajdowały się pod presją po pandemii Covid-19 i inwazji Rosji na Ukrainę.

- Cztery globalne gigantyczne korporacje agrobiznesu, które dominują w kluczowych uprawach, takich jak zboża – ADM, Bunge, Cargill i Louis Dreyfus – odnotowały wzrost zysków o 255%, osiągając łącznie 10,4 mld USD w 2021 r. – czytamy w raporcie.

- Całe branże decydują się na skorzystanie z kryzysu, co skutkuje gwałtownym wzrostem cen towarów, których wszyscy potrzebujemy – powiedziała Sharon Graham, sekretarz generalna Unite.

Sieci handlowe zaprzeczają, że ponoszą winę za wzrost cen

Jak czytamy w 'The Guardian', Tesco i Sainsbury, które razem mają 43% udziału w rynku handlu spożywczego w Wielkiej Brytanii, są na dobrej drodze do ponownego osiągnięcia dużych zysków w tym roku. Tesco wskazało, że spodziewa się, że w tym roku finansowym osiągnie zyski do 2,5 miliarda funtów, a Sainsbury - że osiągnie prawie 700 milionów funtów.

Sieci supermarketów uwzględnione w raporcie zaprzeczyły jakoby częściowo ponosiły winę za wzrost cen i zapewniają w komunikatach, że robią wszystko, aby utrzymać promocyjne oferty dla konsumentów.

Sprawa cen, inflacji i korporacji w rękach Europejskiego Banku Centralnego

Urzędnicy Europejskiego Banku Centralnego spotkali się niedawno, aby omówić wpływ podbijania cen przez korporacje na inflację, ale nie ujawnili jeszcze swoich wniosków.

Tymczasem światowi giganci z branży spożywczej w ogłaszanych w ostatnich tygodniach raportach rocznych skarżą się na wzrost kosztów zakupu surowców, energii czy paliw i zapowiadają, że będą zmuszeni podnieść ceny w 2023 r. Są jednak wyjątki. Niektórzy już widzą, że konsumenci mogą nie "wytrzymać" kolejnych podwyżek.

Podwyżki zapowiedzieli:

Nestle: "wzrosty cen nie będą tak gwałtowne, jak w 2022 r., ale mamy trochę do nadrobienia w ciągu całego roku". W ubiegłym roku firma podniosła ceny o 8,2 proc.

Unilever nadal będzie podnosić ceny. Prognozuje złagodzenie podwyżek w drugiej połowie 2023 roku.

Mondelez nie widzi powodu, aby wycofać się z podwyżek cen lub zwiększać promocje na swoje słodycze i przekąski.

Coca-Cola planuje ponownie podnieść ceny w 2023 r., argumentując, że „zasłużyła sobie na prawo do ustalania cen z konsumentami”.

Danone, podniósł ceny w 2022 r., ale stoi przed wyzwaniem, jeśli chodzi o dalszy zakres podwyżek cen, zanim nawet zamożni klienci zdecydują swoimi wyborami w sklepach, że "już wystarczy".

Lindt & Spruengli w zeszłym roku podniósł ceny o około 4 proc. Potwierdził, że prawdopodobnie powtórzy ten ruch w tym roku.

McCormick podnosi ceny, ale nie pozostaje bierny na rynku i inwestuje modernizując swoje opakowania, aby jego charakterystyczne przyprawy pozostały dłużej świeże.

PepsiCo na razie nie planuje dalej podnosić cen swoich napojów gazowanych i przekąsek po wielu rundach podwyżek cen w zeszłym roku

Kraft Heinz zapowiedział, że wstrzyma dalsze podwyżki cen, ponieważ konsumenci stają się coraz bardziej wrażliwi na utrzymującą się wysoką inflację.

