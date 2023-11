Policjanci zatrzymali 27-letnią pracownicę jednego ze słupskich sklepów spożywczo-monopolowych, która przyjmowała od klientów płatności za zakupy, a po ich wyjściu anulowała część transakcji – podał we wtorek oficer prasowy KMP w Słupsku mł. asp. Jakub Bagiński. Była poszukiwana za podobne przestępstwa.

Sprzedawczyni podejrzana o oszustwo. Pieniądze klientów trafiały do jej kieszeni. fot. shutterstock

Sprzedawczyni podejrzana o oszustwo

Zgodnie z ustaleniami słupskiej policji, zatrzymana 27-latka nabijała na sklepową kasę zakupione przez klientów produkty, nie wydawała im paragonu, a po ich wyjściu usuwała z paragonu część zakupionych produktów i pieniądze brała do własnej kieszeni.

"Wstępne ustalenia wskazują, że w wyniku oszustw w sklepie powstały straty sięgające 14 tysięcy złotych, a 27-latka mogła być zaangażowana w ten proceder od początku października bieżącego roku" - przekazał mł. asp. Bagiński. Dodał, że materiał dowodowy nadal jest analizowany.

Kobieta usłyszała zarzut oszustwa, za co grozi jej kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Ponadto, na co wskazał policjant, 27-latka była poszukiwana przez wymiar sprawiedliwości w związku z ponad 50 innymi przestępstwami, które popełniła w ten sam sposób, na terenie Polski.

