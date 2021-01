Sprzedaż Biedronki wzrosła w 2020 r. do 13,47 mld euro

Sprzedaż w sklepach Biedronki wzrosła w 2020 roku do 13,47 mld euro, co oznacza wzrost rdr w euro o 6,7 proc., a w walucie lokalnej o 10,4 proc. Sprzedaż porównywalna LFL zwiększyła się o 7,1 proc. - poinformował Jeronimo Martins, właściciel Biedronki, we wstępnych danych.