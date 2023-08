Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lipcu 2023 r. spadła 4,0 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 1,9 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 2,1 proc. rdr.

Sprzedaż detaliczna za lipiec - GUS

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na spadek sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 3,7 proc. i wzrost o 1,9 proc. w ujęciu mdm.

W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 2,4 proc. rdr.

Sprzedaż detaliczna w kategorii "żywność, napoje, wyroby tytoniowe" spadła o 4,2 proc. rdr i o 3,8 proc. w porównaniu do czerwca br.

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w lipcu i czerwcu 2023 r.:

lipiec lipiec czerwiec czerwiec rdr mdm rdr mdm ogółem -4,0 1,9 -4,7 0,9 pojazdy mechaniczne 3,8 -4,4 -1,9 2,9 paliwa -5,5 7,9 -8,3 -0,4 żywność, napoje, wyroby tytoniowe -4,2 2,3 -3,8 2,1 pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach - - leki, kosmetyki -1,5 -0,7 0,0 1,6 odzież, obuwie -4,8 -8,5 -1,9 5,5 meble, AGD, RTV -11,6 6,0 -14,4 -3,2 prasa, książki -13,6 4,4 -16,6 -3,8 pozostałe -11,4 3,8 -12,6 0,0

Lipcowa sprzedaż detaliczna spadla wolniej niż w czerwcu

Sprzedaż detaliczna dołączyła do listy rozczarowań w danych za lipiec. Realna sprzedaż detaliczna spadła o 4,0%r/r, tj. głębiej od konsensusu -3,8%, choć wolniej niż w czerwcu (-4,7%). Realna siła nabywcza konsumentów dopiero zaczyna się odbudowywać, po prawie roku strat - podali analitycy ING na Twitterze.

Sprzedaż detaliczna spadła w lipcu o 4% r/r, zgodnie z naszą prognozą. Wygląda jednak na to, że najgorsze w konsumpcji za nami. Potwierdza to również, że gospodarka wychodzi z dołka (II kwartał b.r.). Podtrzymujemy prognozę wzrostu PKB o 0,4% w 2023 - komentowali eksperci Banku Pekao SA na Twitterze.

Sprzedaż detaliczna (w ujęciu realnym) spadła w lipcu o 4% r/r. W ujęciu m/m widac jednak pierwsze symptomy odbudowy popytu gospodarstw domowych (+1,3%, dane odsezonowane). Spodziewamy się, że w kolejnych miesiącach rosnące realne płace będa dalej wspierac wydatki konsumentów - dodali ekonomiści Banku BNP Paribas.

Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej wyniósł w lipcu 7,9 proc. - GUS

Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (w cenach bieżących) wyniósł w lipcu w Polsce 7,9 proc. wobec 7,7 proc. w poprzednim miesiącu - podał Główny Urząd Statystyczny.

Z kolei wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących mdm wzrosła o 4,0 proc.

GUS podaje, że spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży przez Internet wzrost udziału raportowały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grup: "tekstylia, odzież, obuwie" (z 16,9 proc. przed miesiącem do 18,6 proc.), "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" (odpowiednio z 21,2 proc. do 21,8 proc.) oraz "meble, rtv, agd" (z 14,4 proc. do 15,0 proc.).

