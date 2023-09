Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na spadek sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 3,6 proc. i wzrost o 1,1 proc. w ujęciu mdm.

W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 1,6 proc. rdr.

Sprzedaż w kategorii "żywność, napoje, wyroby tytoniowe" wzrosła w sierpniu o 10% rdr oraz o 0,7% w ujęciu miesięcznym, podczas gdy w lipcu był spadek 4,2 proc. rdr i wzrost 2,3% mdm.

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w lipcu i sierpniu 2023 r.:

Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (w cenach bieżących) wyniósł w sierpniu w Polsce 8,2 proc. wobec 7,9 proc. w poprzednim miesiącu - podał Główny Urząd Statystyczny.

Z kolei wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących mdm wzrosła o 6,2 proc.

Jak te dane o sprzedaży komentują analitycy?

Mimo tego, że sprzedaż detaliczna r/r była w sierpniu dalej na minusie (-2,7% r/r) to znaczenie ma bardziej nie sama dynamika, co raczej kierunek, w którym zmierza. Sierpniowe dane pokazują, że konsumpcja powolutku odbija w ślad za poprawiającymi się nastrojami gospodarstw domowych - napisali na Twitterze (X) analitycy Banku Pekao SA.

Także analitycy mBanku na swoim nieoficjalnym koncie na Twitterze podkreślili, że "choć roczna dynamika nie wyglądają jeszcze zbyt imponująco, to w porównaniu do poprzedniego miesiąca widać wyraźną poprawę. (..) dynamika sprzedaży detalicznej w cenach stałych wyniosła -2,7% r/r. Skąd więc nasz optymizm? Ano z ujęcia odsezonowanego i spojrzenia na indeks. Konsument powoli wstaje.

- Do zwiększenia realnej dynamiki sprzedaży detalicznej pomiędzy lipcem a sierpniem przyczynił się odnotowany w sierpniu wyraźny wzrost dynamiki realnego funduszu płac do poziomu najwyższego od lipca 2022 r. Czynnikiem dynamizującym sierpniową sprzedaż detaliczną były również poprawiające się nastroje konsumenckie: w sierpniu odnotowano znaczący wzrost wskaźnika koniunktury konsumenckiej obrazującego skłonność gospodarstw domowych do dokonywania ważnych zakupów w odniesieniu do bieżących wydatków (poziom najwyższy od stycznia 2022 r.) - komentuje Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole SA w informacji przesłanej do naszej redakcji.