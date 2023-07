Supermarkety w Wielkiej Brytanii skorzystały z najgorętszego czerwca w historii. Ilość zakupionych towarów wzrosła o 0,7% - informuje theguardian.com.

Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii rośnie. Handel skorzystał na pogodzie; fot. unsplash

Wzrost sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii

Najcieplejszy czerwiec w historii dał nieoczekiwany wzrost sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii. Gospodarstwa domowe kupowały więcej żywności pomimo ciągłej presji na budżet.

Oficjalne dane pokazały, że ilość zakupionych towarów wzrosła o 0,7% z miesiąca na miesiąc. To znacznie więcej niż średnie prognozy analityków i wyraźnie odbicie od zaledwie 0,1% miesięcznego wzrostu sprzedaży detalicznej w maju.

Handel skorzystał na pogodzie

Supermarkety były jednym z największych motorów wydatków konsumenckich, a sprzedaż żywności skorzystała na rabatach i rosnących temperaturach. Według Urzędu Statystyk Narodowych (ONS), sklepy spożywcze, które w maju odnotowały spadek o 0,4%, odbiły się z 0,7% wzrostem sprzedaży w czerwcu.

Cieplejsza pogoda zachęciła również więcej osób do odwiedzania głównych ulic, co doprowadziło do wyższej sprzedaży w domach towarowych.

