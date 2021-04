Sprzedaż detaliczna wyraźnie powyżej oczekiwań rynku

Zdaniem dr Sonii Buchholtz podobnie jak w przypadku danych o produkcji przemysłowej, dużą rolę odgrywa punkt odniesienia.

– Marzec 2020 r. był pierwszym miesiącem drastycznych spadków sprzedaży po wybuchu pandemii. Na tym nie koniec podobieństw, bo sprzedaż detaliczna zaskakuje bardzo pozytywnie - dzisiejsze wyniki są wyraźnie powyżej oczekiwań rynku. Zapewne gdyby nie lockdown w marcu br. te wyniki byłyby jeszcze lepsze – tłumaczy ekspertka.

– Na przestrzeni roku odnotowaliśmy wzrost sprzedaży niemal wszystkich kategorii - z wyłączeniem farmaceutyków (-2,6% r/r), które przed rokiem były towarem pierwszej potrzeby oraz paliw (-0,6% r/r). W przypadku żywności popyt pozostaje dość stabilny (2,9%). Wzrost sprzedaży pozostałych produktów bije rekordy: od 28,2% (prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach) do 93% (odzież - która przed rokiem odnotowała załamanie). Pogłębienie spadku sprzedaży w kwietniu 2020 r. tworzy przestrzeń do dalszych rekordów rocznych w kwietniu tego roku – dodaje.

Według dr Sonii Buchholtz w dłuższej perspektywie należy również rozpatrywać czynniki sprzyjające spadkom popytu ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu cen (rosnące koszty produkcji w kraju, słaby złoty), a być może także możliwość pogorszenia sytuacji na lokalnych rynkach pracy wraz z zakończeniem wsparcia z tarcz.

– Ograniczenie handlu stacjonarnego skłania klientów do korzystania z e-commerce. Standardowo, po dobra pierwszej potrzeby Polacy wybierają się do sklepów fizycznie, natomiast odzież, meble, rtv/agd, czy książki nabywają przez internet. Wciąż nie jest to dominujący sposób handlu, jednak lockdowny utrwalają ten kanał zakupów wśród konsumentów – podsumowała.

