Sprzedaż dóbr luksusowych na świecie dramatycznie spada

Spadek światowej sprzedaży dóbr luksusowych w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 r. wyniósł 12,2 proc. Przede wszystkim ze względu na pandemię - wynika z raportu Deloitte.

Autor: PAP

Data: 05-04-2022, 11:16

Ogromne spadki w branży dóbr luksusowych. Jak ratują się marki?/fot. shutterstock

Przychody ze sprzedaży 100 największych firm z sektora dóbr luksusowych wyniosły w minionym roku obrotowym, zakończonym 31 grudnia 2020 r., 252 mld dolarów, o ponad 12 proc. mniej niż rok wcześniej. Rok wcześniej był to wzrost o 8,5 proc. Jedynie 19 ze 100 najlepszych firm odnotowało wzrost sprzedaży w omawianym okresie w porównaniu do 78 rok wcześniej. 62 firmy odnotowały dwucyfrowe spadki sprzedaży, w porównaniu do zaledwie dwóch w roku poprzednim.

Raport Deloitte mówi o tym, że wartość zysku netto spółek z TOP 100 wzrosła jednak o 5,1 proc. Ponad połowa firm w zestawieniu była w omawianym okresie rentowna, a w przypadku 13 firm zyski te były dwucyfrowe. Średnia wartość przychodów przypadająca na spółkę wynosiła 2,5 mld dolarów. Aby znaleźć się w zestawieniu, należało osiągnąć minimum przychodów w wysokości 182 mln dolarów.

Pierwsza trójka wśród 100 największych producentów dóbr luksusowych pozostaje bez zmian. Pierwsze miejsce ponownie zajął koncern LVMH, w którego portfolio znajdują się marki takie jak: Louis Vuitton czy Marc Jacobs. Na drugim miejscu pojawiła się kolejna francuska spółka Kering SA, właściciel marek Gucci czy Saint Laurent. Na podium, podobnie jak rok temu, znalazł się także amerykański koncern kosmetyczny Estee Lauder. Producenci z TOP 10 wygenerowali w sumie 51,4 proc. sprzedaży całej pierwszej setki.

Z raportu wynika, że najwięcej spółek w ogólnym zestawieniu to firmy produkujące różnorodny asortyment dóbr luksusowych (35 proc.), które w tym roku po raz pierwszy wyprzedziły producentów ubrań i butów (33 proc.). Najliczniejszą reprezentację mają przedsiębiorstwa z Włoch (26 proc.), chociaż odpowiadają one tylko za 11,3 proc. przychodów ze sprzedaży dóbr luksusowych. Pod tym względem przodują firmy z Francji (28,1 proc. udziału).

Zdaniem ekspertów branża, choć zazwyczaj konserwatywna, coraz bardziej stawia na rozwój sprzedaży internetowej, za co odpowiada pandemia, która zmusiła firmy do odważnych ruchów w tworzeniu i rozwoju ich strategii cyfrowych.

Raport Deloitte odnosi się również do reakcji producentów dóbr luksusowych na wojnę na Ukrainie. Zdaniem ekspertów Deloitte'a wizerunek tych firm ucierpiał m.in. dlatego, że zwlekały z wycofaniem się z rynku rosyjskiego po ataku tego kraju na Ukrainę.

Branża była mocno krytykowana od początku wojny, głównie ze względu na odbywające się w tym samym czasie tygodnie mody w Paryżu i Mediolanie. Mimo symbolicznych gestów solidarności podczas pojedynczych pokazów, opinia publiczna domagała się bardziej stanowczych decyzji, które odczuliby rosyjscy oligarchowie. Jednak na reakcję luksusowych marek czekano ponad tydzień. Jako pierwszy decyzję podjął Hermès, który poinformował o "tymczasowym zamknięciu" swoich trzech butików w Moskwie. Za jego przykładem poszły m.in. Chanel oraz grupy LVMH, Kering i Richmont.