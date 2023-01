Jak przygotować restaurację do sprzedaży online? Jak prognozować sprzedaż? Jak optymalizować menu? Spytaliśmy o to Adama Wojtkowskiego, Sr. Sales Managera w Glovo.

Sprzedaż online w restauracji. 3 kluczowe rady; fot. mat. pras.

1. Delivery: Jak przygotować restaurację do sprzedaży online?

Przygotowanie restauracji do sprzedaży online jest proste, ale jednocześnie wymagające zaangażowania. Każda aktywność związana ze sprzedażą online może mieć duży wpływ na końcowy wynik sprzedaży, a niedopracowanie któreś z nich może zniweczyć ciężką pracę na pozostałych polach.

– Jedną z najbardziej oczywistych i jednocześnie najważniejszych rzeczy jest przygotowanie odpowiednich opisów potraw i atrakcyjnych wizualnie zdjęć, w końcu większość z nas podejmuje decyzje dot. zamówienia oczami. Menu należy podzielić na kategorie, które ułatwią odbiorcy złożenie zamówienia. Dobrym rozwiązaniem, często zwiększającym średnią wartość zamówienia i przychody restauracji, jest przygotowanie zestawów, np. danie główne i napój, zestaw 3 pączków albo cały zestaw obiadowy składających się z kilku dań, np. z zupy, obiadu, deseru i napoju. Warto także dodać sugerowane napoje, surówki czy inne dodatki – wymienia Adam Wojtkowski, Sr. Sales Manager w Glovo Polska.

Równie ważnym elementem jest przygotowanie zaplecza i pracowników. Restauracja musi zaopatrzyć się w opakowania i torby (dostępne w sklepie na platformie). Z kolei pracownicy muszą dostosować wewnętrzne procesy do przyjmowania i realizacji zamówień online.

Jednocześnie nie wolno zapominać o działaniach marketingowych.

– Gdy restauracje rozpoczynają sprzedaż online we współpracy z platformą, taką jak Glovo, powinny wykorzystać także swoje kanały komunikacji, m.in. Social Media, newslettery czy przestrzeń wewnątrz restauracji, aby poinformować swoich stałych klientów o możliwości składania zamówień online. Jako Glovo przekazujemy przygotowane materiały, które restaurator może umieścić w swoich social media. Równie skuteczne są rozwiązania bezpośrednio w aplikacji, m.in. promocje, które zapewniają dotarcie do większej liczby potencjalnych klientów – tłumaczy Adam Wojtkowski.

2. Jak prognozować sprzedaż w delivery?

Prognozowanie sprzedaż zależy od wielu czynników: oferowanej kuchni, popularności restauracji czy jej lokalizacji. Najważniejsze są jednak systematyczna, bieżąca analiza i optymalizacja działań marketingowych, aby liczba zamówień cały czas rosła, a restauracja mogła na bieżąco dostosowywać swoją ofertę i możliwości do zainteresowania za strony klientów.

Zdaniem Adama Wojtkowskiego, największym motorem zwiększającym sprzedaż są promocje wewnątrz aplikacji. Często pozwalają one zwiększyć liczbę zamówień w okresie trwania promocji o kilkadziesiąt procent. Co ważne, dzięki odpowiednio zaplanowanym działaniom i dotarciu do nowych klientów, liczba zamówień po zakończeniu promocji może utrzymać się na wyższym poziomie niż wcześniej, ze względu na większą popularność restauracji.

Niedawno w Glovo zakończyła się kampania „Wspieramy lokalsów” promująca ok. 300 małych restauracji z 13 miast Polski. Celem był wzrost liczby zamówień z małych i średnich restauracji, poprzez zwiększenie ich widoczności w aplikacji. Klienci Glovo w trakcie trwania kampanii mieli możliwość skorzystania z darmowej dostawy oraz promocji 30% na zamówienie. Podobna inicjatywa miała miejsce w wielu innych krajach. Dzięki niej, ponad 4 tys. restauracji zwiększyło liczbę zamówień średnio o 230% w stosunku do okresu przed kampanią. Dostrzegalny był także długoterminowy efekt – liczba zamówień po zakończeniu promocji była na znacznie wyższym poziomie niż przed rozpoczęciem projektu.

– Rozszerzenie działalności na zamówienia online nie wiąże się z dodatkowymi kosztami stałymi. Kuchnia jest już gotowa, kucharze zatrudnieni, a współpraca z Glovo nie wymaga dodatkowych inwestycji w zatrudnienie kuriera czy zakup lub leasing pojazdu. Koszt przygotowania dań do zamówień online jest zatem stosunkowo mniejszy i sprowadza się głównie do food cost’u – tłumaczy Adam Wojtkowski.

3. Jak optymalizować menu w delivery?

Optymalizacja menu pod kątem zamówień online jest bardzo ważna, a kluczem do sukcesu jest stałe monitorowanie sprzedaży i danych dostępnych w aplikacji. W ten sposób restauracja może łatwo określić, które dania są najpopularniejsze i zaoferować je np. w formie zestawu. Zwiększy w ten sposób średnią wartość zamówienia i przychody restauracji. Z drugiej strony, dzięki analizie danych można zrezygnować z potraw, które są rzadko zamawiane, ułatwiając wybór klientom z mniejszego menu oraz optymalizując food cost dzięki lepiej zaplanowanym dostawom.

– Ciekawym rozwiązaniem, coraz częściej stosowanym przez partnerów Glovo, jest otwarcie Dark Kitchen. Przykładowo, restauracja z kuchnią włoską, na co dzień sprzedająca pizzę i makarony, ale posiadająca kucharzy doświadczonych w kuchni meksykańskiej, może stworzyć wirtualną markę – dodatkową restaurację ze wspomnianą kuchnią meksykańską, dostępną tylko w Glovo, bez możliwości zamówienia bezpośrednio w restauracji. W aplikacji powstanie wtedy nowy Brand. To pozwala na dotarcie do szerszej grupy klientów poprzez dostępność w dwóch kategoriach w aplikacji – dodaje Adam Wojtkowski.

CZYTAJ także: Jak dołączyć do Glovo? Glovo udostępniło nowe narzędzie do automatycznej rejestracji dla restauratorów. Właściciele lokali gastronomicznych za pomocą dedykowanej strony mogą samodzielnie dołączyć do popularnej platformy i szybko rozpocząć sprzedaż swoich posiłków. Umowa podpisywana jest automatycznie, a restauracja jest dostępna w aplikacji po aktualizacji oferty i katalogu produktów.