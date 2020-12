Sprzedaż zapałek w październiku br. spadła w supermarketach o 47 proc. rdr, w kioskach o 25 proc.

Jak podaje CMR, od stycznia do końca października br. sprzedaż zapałek w supermarketach spadła o blisko 40 proc rok do roku. Sprzedaż zapałek w samym październiku była również znacząco mniejsza w porównaniu do października zeszłego roku.

Jak wskazała dr Magdalena Wilgatek z CMR, poza grudniem to właśnie ten miesiąc jest kluczowy dla sprzedaży dla tej kategorii produktów.

"W październiku przy okazji zakupu zniczy na święto zmarłych zwykle kupowaliśmy zapałki, jednak w tym roku, ze względu na obostrzenia sanitarne przed dniem Wszystkich Świętych, sprzedaż zapałek odnotowała spadek o 47 proc. w porównaniu do października roku 2019" - podała.

Według CMR, zapałki są dostępne w niemal każdym supermarkecie. Klienci supermarketów średnio podczas jednej transakcji kupują 4 paczki zapałek.

"Niewątpliwym liderem w kategorii zapałek w supermarketach jest Fabryka Zapałek Czechowice, która odpowiada za 40 proc. wartości sprzedaży, jednak analizując rok do roku udziały wartościowe tego producenta spadły o blisko 15 proc. w tym kanale dystrybucji" - zaznaczyła ekspertka.

Według CMR, istotnym kanałem dystrybucji dla kategorii zapałek są sklepy małoformatowe oraz kioski i saloniki prasowe. Sprzedaż wolumenowa w roku 2020 (styczeń -październik) spadła o blisko 20 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W październiku 2020 sprzedało się w tym kanale o blisko 25 proc. mniej zapałek niż w październiku 2019 - podała Wilgatek.

Dodała, że zapałki są dostępne w średnio 8 na 10 sklepów małoformatowych, kiosków i saloników prasowych. Klienci podczas jednych zakupów kupują średnio 2 paczki zapałek.

CMR jest niezależną agencją badawczą specjalizującą się w analizach danych transakcyjnych pozyskiwanych drogą elektroniczną z kas fiskalnych zainstalowanych w sklepach spożywczych.