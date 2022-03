Średnia cena benzyny PB95 w Polsce w ciągu miesiąca wzrosła o 1,6 zł

Jak informuje Polska Izba Paliw Płynnych, średnia cena benzyny PB95 w Polsce w ciągu miesiąca wzrosła o 1,6 zł na litrze.

Autor: PAP Biznes

Data: 09-03-2022, 12:18

Z danych PIPP wynika, że według stanu na 8 marca, średnia cena benzyny kształtowała się na poziomie 6,84 zł/litr wobec 5,24 zł/litr 8 lutego 2022 r.



Średnia cena ON wzrosła o 2,18 zł do 7,49 zł/litr.



Średnia cena LPG wzrosła o 59 gr do 3,26 zł.