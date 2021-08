Środowisko studenckie pozytywnie o pracy sieci Kaufland

Kaufland znalazł się na trzecim miejscu prestiżowego rankingu Pracodawca Roku, organizowanego przez organizację studencką AIESEC. Zestawienie jest jednym z najbardziej opiniotwórczych rankingów studenckich w Polsce i za granicą.

Sieć Kaufland doceniona przez środowisko studenckie / fot. materiały prasowe

Badanie przeprowadzane przez AIESEC jest niezależnym badaniem ankietowym, które pokazuje, w jaki sposób studenci postrzegają rynek pracy. Pytania mają charakter otwarty, co oznacza, że studenci samodzielnie, bez sugestii w ankiecie, wskazują firmy, które ich zdaniem są najlepszymi pracodawcami na rynku. Ankietowani wypowiadają się również na temat swoich oczekiwań co do pracodawców czy obaw związanych z przyszłym zajęciem zawodowym.

Sieć Kaufland w zestawieniu AIESEC jest jednym z najlepiej ocenionych miejsc pracy. Detalista w tym samym rankingu w 2019 roku zajął 24. miejsce, rok później – 16., a w tegorocznej edycji zestawienia sięgnął podium, zajmując trzecią pozycję.

W badaniu bierze udział ponad 2000 osób w 12 miastach w Polsce – łącznie na 14 uczelniach.