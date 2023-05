Sklepy Spar Express przy stacjach Aviva wprowadziły do oferty produkty marki własnej Spar – soki oraz dania gotowe Fresh to go at SPAR.

Fresh to go at Spar

Fresh to go at Spar to napoje oraz szybkie w przygotowaniu dania gotowe, m.in. sałatki, tortille, pierogi, gołąbki, kopytka, zupy czy placki ziemniaczane. Większość dań wystarczy jedynie podgrzać. Klient stacji może zabrać ze sobą danie Fresh to go at SPAR na wynos lub na wybranych stacjach skorzystać z opcji odgrzania go na miejscu w strefie bistro – np. w mikrofali, grillu kontaktowym lub innym piecu dostępnym w danej placówce.

– Soki oraz dania gotowe Fresh to go at SPAR świetnie wpisują się w model biznesowy sklepów funkcjonujących przy stacjach paliw. Klient stacji często żyje w pośpiechu, jest w drodze – co oznacza, że nie ma czasu na gotowanie, a chce dobrze się odżywiać. Widzimy ogromny potencjał sprzedażowy dla Fresh to go na stacjach paliw i cieszymy się z zacieśnienia współpracy z naszym partnerem, jakim jest sieć AVIA – mówi Wayne Hodson, prezes zarządu sieci SPAR w Polsce.

Cała oferta dań Fresh to go at Spar produkowana jest w Polsce przez polskie przedsiębiorstwa, w tym m.in. w zakładzie Kuchnia Polki, który jest częścią Spar Group. Produkty oferowane są w konkurencyjnych cenach.

– To alternatywa dla drogiego jedzenia z restauracji – zachęca sieć.

