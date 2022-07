Stacje BP obniżają ceny paliwa na wakacje

Autor: opr. RW

Data: 01-07-2022, 14:43

Po raz kolejny rusza projekt ,,wakacje z bp". Firma BP w tym roku przygotowała szereg letnich promocji pozwalających na obniżenie kosztów wakacyjnego podróżowania m.in. od 1 lipca startuje promocja rabatowa, nawet 30 groszy rabatu na paliwo.

Stacje BP obniżają ceny paliwa na wakacje /fot. PTWP

Łączenie promocji

Pod hasłem Tańsze wakacje z bp klienci mają do wyboru szereg korzyści: rabaty na paliwa (od 10 gr do nawet 30gr), vouchery do kawiarni WBC i do myjni oraz atrakcyjne promocje w sklepie.

Od wielu lat bp przygotowuje sezonowe promocje dla swoich Klientów - w tym promocje wakacyjne w ramach projektu „wakacje z bp”. Wakacyjne propozycje zawsze wiążą się z intensywnym czasem podróżowania i są odpowiedzią na zmieniające się potrzeby Klientów i sytuację na rynku. Od czerwca - już jako przedsmak wakacyjnych ofert - zaproponowaliśmy naszym Klientom vouchery do kawiarni Wild Bean Cafe i do myjni po zatankowaniu 25 l paliwa. A od 1 lipca nasi Klienci mogą skorzystać z rabatów na paliwo, nawet do 30 groszy na litrze paliwa. Co ważne, nasza promocja daje też możliwość uczestniczenia w niej bez konieczności rejestracji karty w programie PAYBACK, w opcji rabatu 10 groszowego. Niech wakacje będą czasem tańszego podróżowania i odpoczynku dla wszystkich Klientów bp - mówi Barbara Wiążewska, Dyrektor Generalna działu Retail w bp Polska

Odpowiedź na potrzeby klientów

Firma podkreśla, że co roku analizuje sytuację i potrzeby klientów i na tej podstawie przygotowuje propozycję wakacyjną: przykładowo w czasie pandemii, kiedy bardzo wzrosło zainteresowanie podróżami kamperami - BP przygotowało specjalną propozycję dla kamperowców. Kiedy Tatry były rekordowo oblegane przez turystów - razem z TOPR-em BP przygotowało specjalne propozycje dla turystów - od cyklu filmów i poradników, po limitowaną edycję maseczek. W upalne wakacyjne miesiące są promocje na mrożone kawy, herbaty i zawsze bardzo wiele atrakcyjnych promocji sklepowych. W katalogu PAYBACK oferta dostosowana jest do wakacyjnych potrzeb klientów.

Zasady promocji

W tym roku to kwestie wysokich cen najbardziej interesują wielu kierowców - stąd szeroka oferta wakacyjnych promocji od bp. Propozycja „Tańsze wakacje z bp” skierowana jest do wszystkich Klientów bp posiadających kartę PAYBACK - 30 groszy rabatu dla klientów z kartą zarejestrowaną i 10 groszy rabatu dla klientów z kartą niezarejestrowaną.

W zestawie tegorocznych wakacyjnych promocji szereg korzystnych dla klientów ofert cenowych: czy to do kawiarni Wild Bean Cafe, myjni, bardzo atrakcyjne rabaty na paliwo i wiele promocji sklepowych.

W okresie od 1 lipca wszystkie poniższe oferty sumują się.

Firma proponuje: Duży rabat na dowolne paliwo dla wszystkich Klientów (paliwa regularne, premium i LPG)

Aż 30 gr/l dla Klientów z zarejestrowaną kartą PAYBACK

10 gr/l dla Klientów z niezarejestrowaną kartą PAYBACK i Klientów tankujących LPG



Dodatkowo:

Bon rabatowy 3 zł na zakupy w Wild Bean Cafe i myjni przy zatankowaniu minimum 25 litrów

Hot dog kolektor, czyli szósty dowolny hot dog gratis

Promocje w sklepie bp

Przez wakacje będzie kontynuowana stała oferta czwartkowa, czyli Diesel Ultimate w cenie regularnej.