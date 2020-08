Stacje dezynfekujące w sieci Żabka

Stacja dezynfekująca, która trafiła już niemal do wszystkich sklepów Żabka, jest wyposażona w bezdotykowe urządzenie z płynem do dezynfekcji, półkę oraz jednorazowe rękawiczki lub chusteczki. Dzięki urządzeniu można więc kupioną przed chwilą puszkę z ulubionym napojem zdezynfekować, przetrzeć chusteczką, po czym bezpiecznie się z niej napić. Urządzenie posiada także kosz na śmieci, do którego można wrzucić zużyte chusteczki lub rękawiczki.

